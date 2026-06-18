Céline Cousteau, documentalista: "El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir"

"Todo está conectado". Con esta sencilla pero poderosa reflexión, la documentalista y exploradora estadounidense Céline Cousteau, nieta del célebre Jacques Yves Cousteau, ha cautivado este jueves los corazones y mentes de las cientos de personas reunidas en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundació La Caixa en Barcelona. En su ponencia, seguida de una conversación con Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, Cousteau ha reivindicado la conexión entre humanidad y naturaleza y, sobre todo, la importancia de cuidar la red que sostiene la vida en el planeta. "El mar me enseñó que dependemos los unos de los otros para sobrevivir", ha explicado la documentalista durante su intervención.

Vídeo: Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO / Foto: Marc Asensio

Al narrar sus expediciones bajo el agua, Cousteau ha explicado que tras años explorando los océanos del mundo ha aprendido que, aunque los humanos muchas veces nos pongamos al centro de todo, "en la naturaleza el individualismo deja de tener sentido". "Si algo te enseña el océano es a silenciar tu ego. En la naturaleza aprendes que tu supervivencia y la de los demás depende de la capacidad de observar, comprender el entorno y actuar teniendo en cuenta al resto", ha explicado la exploradora quien, tras narrar sus historias entre corrientes marinas y encuentros con tiburones, ha querido reivindicar que "todos formamos parte de una misma red". "La humanidad no ha tejido la red de la vida, solo somos un hilo dentro de ella", ha reivindicado durante su intervención ante un público cautivado por su discurso.

La documentalista Céline Cousteau durante su charla en el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica. / Marc Asensio

Esta lección, para la documentalista, contrasta con el discurso de desconexión entre humanidad y naturaleza. Sobre todo porque, según ha explicado, se trata de un peligroso espejismo. "El aire que respiramos, los alimentos que consumimos o los océanos que parecen forman parte de la misma red de que la dependemos nosotros", ha argumentado durante su ponencia. Como muestra de ello, en medio de su ponencia, Cousteau ha invitado al público a detenerse unos segundos para respirar y después, tras una emotiva pausa, ha recordado que cerca de la mitad del oxígeno que llega a nuestros pulmones es producido por organismos microscópicos que habitan en los océanos. Una realidad que, a su juicio, demuestra hasta qué punto dependemos de elementos invisibles y de seres vivos que ni siquiera vemos.