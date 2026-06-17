Redacción

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6 de cada 10 españoles todavía no ha reservado sus vacaciones de verano

Precio, fecha y destino son las principales preocupaciones de los españoles a la hora de reservar sus vacaciones de verano.

Por eso el 60% todavía no lo hecho y es que el movimiento de precios, las vacaciones escolares y el destino a elegir son los principales obstáculos a la hora de planificar. Un informe de Skyscanner de 2026, puede ayudar a los veraneantes a tomar la decisión. Brian Plaum es experto en viajes de Skyscanner.

Según este informe dos de cada cuatro viajeros españoles tienen la posibilidad de sacar partido al verano gracias a la flexibilidad. Sin embargo, el 48% afirma que sus planes de viaje se ven limitados por las vacaciones escolares u otros compromisos. La planificación, además, se complica si el viaje es en grupo.

Los españoles prevén gastar una media de 244 € en vuelos al extranjero para sus vacaciones de este próximo verano.