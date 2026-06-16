El Sindicato de Enfermería Satsa advierte de recortes de personal este verano en el Hospital de La Candelaria

El Sindicato de Enfermería Satse en Canarias ha anunciado movilizaciones en Tenerife contra las medidas de recorte y reorganización de plantillas que atribuye al Servicio Canario de Salud (SCS) para los próximos meses. La organización sostiene que la planificación afectaría especialmente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Según Satse, el plan incluiría el cierre total de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO), la clausura temporal de camas en plantas con actividad quirúrgica y la redistribución de profesionales hacia otras unidades. El sindicato advierte de que estas medidas podrían reducir la contratación durante el periodo vacacional y generar incertidumbre entre trabajadores y usuarios del sistema sanitario público.

Preocupación por La Candelaria

Satse considera difícil justificar una reducción de recursos en el Hospital de La Candelaria en un contexto de elevada demanda asistencial. La organización recuerda que las Urgencias de este centro y del Hospital del Sur atienden diariamente una media de 500 personas, según sus datos.

El sindicato alerta de que, si la presión asistencial aumenta durante el verano, podría ser necesario reabrir camas o plantas cerradas. En ese caso, señala, habría que incorporar personal adicional para garantizar una atención adecuada.

Reclamación al Servicio Canario de Salud

La organización exige al SCS información "inmediata y transparente" sobre el plan de vacaciones, los posibles cierres y la planificación de recursos humanos.

Entre sus principales demandas figura la sustitución del 100% de las ausencias por vacaciones, bajas, permisos u otras incidencias. Satse defiende que esta medida es necesaria para evitar una mayor sobrecarga laboral y mantener una asistencia sanitaria segura y de calidad.

El sindicato rechaza cualquier decisión que implique menos camas, menos contratación o una reducción de la capacidad asistencial en los hospitales públicos.

Movilizaciones también en el HUC

Satse recuerda que ya se han convocado dos concentraciones en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) para denunciar la falta de contrataciones durante el verano y los ajustes de personal que, según la organización, están afectando a los profesionales y a los usuarios.

La organización asegura que las protestas continuarán durante las próximas semanas, por lo que prevé movilizaciones en el HUC y en La Candelaria, los dos principales hospitales públicos de Tenerife.