Crisis del hantavirus
Dado de alta el último paciente ingresado por hantavirus en el Gómez Ulla
Catorce españoles que viajaban en el crucero MV Hondius ingresaron en el hospital madrileño el pasado 10 de mayo, y dos de ellos dieron positivo y superaron la infección en el centro
EFE
El último paciente que permanecía ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio.
Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad este martes.
Catorce españoles que viajaban en el crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) ingresaron en el Gómez Ulla el 10 de mayo, cuando fueron evacuados en Tenerife del buque, afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte a tres personas.
De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus en distintos momentos, por lo que fueron atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.
El pasado 7 de junio, fueron datos de alta los 12 que eran considerados contactos y no estaban infectados por hantavirus, según las pruebas PCR que se fueron practicando semanalmente.
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV
- Comienza la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo en Tenerife: el Gobierno de Canarias pide perdón a los vecinos por un retraso de 30 años
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
- Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife
- Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde comer pescado fresco y disfrutar la cocina canaria tradicional