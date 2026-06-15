El HUC estrena en Canarias una técnica de alta precisión para tratar epilepsias resistentes

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) ha incorporado por primera vez en Canarias la estereoencefalografía, una técnica de alta precisión dirigida al estudio y tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria, es decir, personas cuyas crisis no logran controlarse de forma adecuada pese a seguir un tratamiento farmacológico correcto.

La puesta en marcha de este procedimiento amplía la capacidad del sistema sanitario público canario para estudiar epilepsias complejas y planificar tratamientos más precisos. También refuerza el papel del hospital, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, como centro de referencia autonómico en cirugía de epilepsia.

Una alternativa para pacientes que no responden a la medicación

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por la aparición de crisis epilépticas. En la mayoría de los casos, estas crisis pueden controlarse mediante fármacos. Según los datos recogidos por el hospital, alrededor del 75% de los pacientes consigue mantener la enfermedad bajo control con medicación.

Sin embargo, existe un grupo de personas en las que los tratamientos farmacológicos no son suficientes. En torno a un 30% de los pacientes presenta epilepsia farmacorresistente y puede necesitar otras opciones, como la cirugía o técnicas de neuromodulación.

En estos casos, uno de los principales retos médicos consiste en localizar con la mayor precisión posible el área del cerebro donde se originan las crisis. Esa información resulta clave para decidir si el paciente puede beneficiarse de una intervención quirúrgica u otros procedimientos dirigidos.

Qué es la estereoencefalografía

La estereoencefalografía, conocida también por sus siglas SEEG, es un procedimiento de neurocirugía funcional de alta complejidad. Su objetivo es registrar la actividad eléctrica cerebral mediante la implantación de electrodos intracerebrales de forma mínimamente invasiva.

Para llevarlo a cabo, los equipos médicos emplean un sistema de neuronavegación asistido por brazo robótico, que permite planificar y ejecutar con gran exactitud la colocación de los electrodos en zonas profundas del cerebro.

Esta técnica facilita la identificación del foco de las crisis epilépticas y ayuda a diseñar tratamientos más dirigidos. En determinados casos, también puede abrir la puerta a procedimientos mínimamente invasivos, como la termocoagulación mediante radiofrecuencia, que actúa sobre las áreas cerebrales implicadas en la aparición de las crisis.

Un avance para la sanidad pública canaria

La incorporación de la estereoencefalografía en el HUC supone un paso relevante para la atención sanitaria especializada en Canarias. Hasta ahora, los pacientes que requerían este tipo de estudio podían necesitar derivaciones a centros de referencia fuera de la comunidad autónoma.

Con esta técnica, el hospital amplía las capacidades de su unidad de Cirugía de Epilepsia y mejora la respuesta asistencial para pacientes con crisis epilépticas de difícil control. El objetivo es ofrecer un circuito más completo dentro del Archipiélago, desde el diagnóstico avanzado hasta la planificación de posibles tratamientos quirúrgicos.

Trabajo coordinado de varios servicios

La primera aplicación de esta técnica en el HUC se ha realizado recientemente con éxito, según informa el centro hospitalario. El proceso ha requerido la participación coordinada de distintos servicios vinculados a la unidad de Cirugía de Epilepsia.

Entre ellos figuran Neurocirugía, Neurología, Neurofisiología, Anestesiología, Radiología y personal de Enfermería especializada. La implantación de una técnica de estas características exige una planificación conjunta y una elevada coordinación entre los equipos que intervienen antes, durante y después del procedimiento.

Formación en centros internacionales de referencia

La incorporación de la estereoencefalografía ha sido posible tras un periodo de formación específica de los profesionales implicados. Parte de esa preparación se ha desarrollado en centros de referencia nacionales e internacionales con amplia experiencia en cirugía de epilepsia.

El programa formativo incluyó estancias en Canadá y Estados Unidos, entre ellas en el Montreal Neurological Institute, considerado uno de los centros de referencia mundial en estereoencefalografía y cirugía de epilepsia.