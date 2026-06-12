Muchos conductores se lo plantean al ver el papamóvil: ¿pueden multar al papa León XIV por viajar de pie y sin cinturón de seguridad?

La visita del papa León XIV a España está dejando imágenes que dan la vuelta al mundo. Una de las más llamativas es la del Pontífice saludando a miles de fieles desde el papamóvil, de pie y sin utilizar el cinturón de seguridad. Una escena habitual en los desplazamientos papales que ha llevado muchos ciudadanos a hacerse la misma pregunta: ¿podría ser multado por incumplir las normas de tráfico que se aplican al resto de conductores y pasajeros?

Aunque la normativa española obliga a todos los ocupantes de un vehículo a utilizar el cinturón de seguridad, el caso del Papa está rodeado de circunstancias excepcionales. Su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano le otorga una serie de privilegios e inmunidades diplomáticas que le evitan ser sancionado durante una visita oficial.

Qué dice la normativa

El artículo 117 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados".

Además, quienes incumplan esta obligación se enfrenta a sanciones económicas e incluso pérdida de puntos. Sin embargo, las imágenes del papa León XVI desplazándose en el papamóvil en distintas ciudades de España demuestra que su situación es diferente a la de cualquier usuario.

El cinturón de seguridad salva vidas / Pixabay

El motivo el que el León XIV no reciben sanciones

Más allá de su papel como líder de la Iglesia católica, León XIV es el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, el Pontífice cuenta con la inmunidad diplomática, un estatus que lo protege de ser detenido, arrestado ni sometido a procedimientos judiciales ordinarios durante una visita oficial.

Por este motivo, disfruta de una inmunidad que dificulta la posibilidad de interponerle una sanción administrativa o penal en el país anfitrión.

Asimismo, el papamóvil se considera un vehículo especial, cuya finalidad es permitir al Papa saludar a los fieles durante los recorridos oficiales y cuenta con medidas de protección y seguridad. Los desplazamientos en este vehículo se realizan por carreteras acotadas y sin tráfico. Además de circular a una velocidad reducida y bajo los dispositivos de seguridad coordinados por las autoridades de cada país que visita.

G. C.

El resto de conductores se enfrenta a sanciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que "el uso del cinturón en España es obligatorio desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros", e insiste en que no utilizarlo se considera una infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.