Calcula la probabilidad de ser centenario en función de la provincia en que vivas

Las llamadas 'blue zones' o 'zonas azules', los lugares con alta concentración de personas centenarias, han sido un punto de partida útil para estudiar la longevidad pero la evidencia científica pone de manifiesto que son insuficientes para explicar por qué en algunas zonas se vive más que otras. La investigación más reciente se orienta a hablar de 'corredores de longevidad' o 'cinturones de longevidad', con el fin de analizar este fenómeno desde una perspectiva más amplia y dinámica, teniendo en cuenta, además del número de centenarios, las condiciones sociales, ambientales y sanitarias de la región.

Es una de las conclusiones del 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que se celebra en Oviedo hasta el 13 de junio y reúne a 2.500 médicos de familia. En este foro ha intervenido Michel Poulain, el demógrafo y experto en longevidad que creó el concepto de las zonas azules, quien ha expuesto un mapa que calcula la probabilidad de alcanzar los 100 años en España, según la provincia en la que se viva.

La clasificación se basa en el índice Extreme Longevity Index (ELI), que ha sido elaborado dividiendo el número total de centenarios, vivos o fallecidos, entre el 2003 y el 2023 y el número total de nacimientos en esa misma demarcación y periodo. Y el resultado muestra que las provincias del norte y noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y parte del País Vasco y Castilla y León) concentran los valores más elevados de longevidad, situándose en los grupos superiores.

Este patrón sugiere, según se ha puesto de manifiesto en el Congreso médico, "la existencia de condiciones históricas, ambientales y posiblemente socioculturales favorables a la longevidad en estas áreas". Por el contrario, los valores más bajos del índice se concentran en el sur peninsular y sureste mediterráneo, especialmente en Andalucía oriental, Murcia y parte de la Comunidad Valenciana y Extremadura.

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Por ejemplo, las provincias que lideran el ranking son Segovia, Guadalajara, Soria, La Rioja y Navarra, que obtienen un valor de entre 11,78 y 14,73, lo que triplica los resultados de Málaga, Cádiz y Sevilla, que obtienen la última puntuación: entre un 4,25 y un 4,58.

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En Catalunya, destaca Lleida, como una de las provincias más longevas (con una puntuación de entre 9,99 y 10,39), seguida de Barcelona y Tarragona (con una media de más de 9) y, por último, Girona, que se sitúan en el rango medio, que oscila entre 8,11 y 8,71.