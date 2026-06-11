El papa León XIV refuerza en la catedral los lazos con la Iglesia de Canarias: "Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo"

De la majestuosidad de la Sagrada Familia de Gaudí del miércoles a la sencilla pero emblemática catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria este jueves. El papa León XIV celebró una de las citas más íntimas y pastorales de su estancia en el archipiélago. Un encuentro con el clero diocesano, la vida consagrada y los agentes de pastoral de la Diócesis de Canarias. Este acto, horas antes de ofrecer la misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, sirvió para revalidar la vocación de una Iglesia "atlántica, fronteriza y en salida".

Con el eslogan 'Alzad la mirada' cambiado por 'Alcen la mirada', al no usar en el habla canaria esa forma de imperativo verbal, León XIV fue llegó entró a la catedral tras un pequeño recorrido en papa móvil desde el teatro Pérez Galdós hasta el templo, donde fue recibido con afecto por el obispo de la diócesis, José Mazuelos, y dos niños ataviados con trajes típicos canarios que le hicieron entrega de una ofrenda floral. Tras el rito tradicional en el que el Deán presentó la Cruz y el agua bendita para la aspersión, el Pontífice cruzó el umbral del templo bajo los acordes del órgano conocido popularmente como el Órgano de Rocafort, fue construido en 1862 por el organero mallorquín Antonio Portell Fullana. Antes de ocupar la sede episcopal, el papa se detuvo unos instantes en un reclinatorio frente a la capilla del Sagrario para adorar al Santísimo Sacramento.

Mazuelos, en un discurso rotundo y cercano, definió la identidad de la diócesis como una verdadera "encrucijada de caminos entre Europa, África y América". El obispo no rehuyó los desafíos actuales del archipiélago, mencionando el impacto de la secularización, la cultura del consumo inmediato ligada al turismo masivo, la precariedad laboral, la falta de acceso a la vivienda y, de manera muy especial, "el drama migratorio que toca de manera especial nuestras costas".

Frente a estas dificultades, el obispo reivindicó los signos de esperanza locales, la vitalidad de la religiosidad popular encarnada en la devoción a la Virgen del Pino, el trabajo silencioso de las parroquias y la herencia de San Antonio María Claret.

Tras la intervención de Mazuelos, el delegado del laicado, el periodista Armando Vallejo, dio lectura a un pasaje de la Carta a los Efesios, que llamaba a mantener la unidad del Espíritu, seguido por el canto del Salmo Responsorial entonado por una hermana de Claraval.

El sacerdote y misionero claretiano Santiago Cerrato Cáceres, empezó su testinonio con la frase "Los que estamos aquí dentro… y todos los que están ahí fuera le queremos mucho", lo que arrancó los aplausos de las personas presentes en el interior de la catedral.

El encuentro continuó con dos testimonios que reflejaron el día a día de la Iglesia canaria.

Árbol genealógico sobre sus orígenes canarios

León XIV, en su intervención, se presentó como un creyente más: “Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo”. También hizo referencia a la relación de los canarios con el mar. "Dicen que en los ojos de un isleño, esa imagen (del mar) que tiene sabor a patria y hogar, permanece en sus pupilas de manera perenne, y que se echa mucho de menos al estar lejos", manifestó en un discurso destinado principalmente a los miembros de su iglesia.

Tras dirigir sus palabras de aliento a los asistentes, el Papa León XIV invitó a la asamblea a cantar al unísono el Padre Nuestro, para posteriormente impartir la Bendición Final.

Antes de la despedida, el obispo auxiliar, Monseñor Cristóbal Déniz, se acercó al altar para hacer entrega de varios regalos. El primero, un árbol genealógico que podría recoger el ascendente canario de su familia. El segundo, un cuadro que contiene la Bula del Papa Eugenio IV (1435), que trasladó la sede del obispado del Rubicón a Gran Canaria instituyendo el nombre de Obispado Canariense-Rubicense y los primeros estatutos del Cabildo Catedral de 1483, y el tercero, la medalla de oro de la catedral de Santa Ana.

Despedida en la Plaza de Santa Ana

Al compás de la Marcha Pontificia, el Santo Padre inició su recorrido de salida saludando a las personas acreditadas. En el atrio, realizó una breve parada para contemplar la placa de mármol que conmemora para la posteridad esta histórica visita del 11 de junio de 2026.

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Finalmente, rompiendo el protocolo y demostrando su cercanía habitual, León XIV se dirigió a pie hasta la entrada de la Plaza de Santa Ana para bendecir y saludar a la multitud de fieles que lo vitoreaban desde el exterior, sellando una jornada que quedará grabada en la memoria eclesial de las islas.