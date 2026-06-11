Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual

Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla, según ha podido saber El Correo de Andalucía. La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles.

Después de conocerse la detención, ha trascendido que el juez de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este mismo jueves la puesta en libertad provisional del cantante, detenido por una presunta agresión sexual ocurrida en Sevilla durante el pasado mes de abril, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Como medidas cautelares, el juez ha impuesto al artista la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses. Inicialmente, al cantante se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investiga la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Su última actuación ante el Papa

La fama de este artista sevillano se ha disparado en los últimos años hasta ser uno de los más conocidos del país, con temas que acumulan millones de reproducciones. De hecho, la última actuación de Beret fue el pasado martes durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Ahí le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!".

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Este cantautor de 29 años empezó muy joven en la música, combinando diferentes estilos como el rock, el rap, el pop urbano y el reggae. Desde sus inicios empezó a publicar sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que ha logrado grandes éxitos con sus canciones Lo Siento o Vuelve. A lo largo de su trayectoria ha publicado colaboraciones con artistas de la talla de Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Aitana.