El Papa León XIV se entrega a la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família

Era el punto culminante de su viaje a Barcelona: la visita a la Sagrada Família y, con ella, la bendición —e inauguración— de su Torre de Jesucristo, convirtiéndose así en la catedral más alta del mundo. El Papa León XIV ha puesto pie esta tarde, sobre las 19.30 horas, en la catedral construida e ideada por Antoni Gaudí —a quien ha llamado el "arquitecto de Dios"— y lo ha hecho exactamente el mismo día en que se cumplen 100 años de la muerte del arquitecto modernista. Poco antes de las diez de la noche, ha bendecido desde la fachada del Nacimiento la torre. Y, a continuación, ha tenido lugar un espectáculo de luces y música de una belleza y esplendor difíciles de describir si el lector no lo ha visto. Después, otro espectáculo de drones ha dibujado en el cielo el rostro de Gaudí. "Primer l'amor, després la tècnica": frase del arquitecto que ha quedado escrito en el firmamento.

"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra", ha dicho en su homilía, rechazando de forma velada pero firme, como ya hizo otras veces, algunas de las políticas emprendidas por potencias mundiales como EEUU y en un mundo con cada vez más conflictos armados abiertos. La Sagrada Família, de la que el Papa ha destacado su "belleza iluminadora", es, también, "un signo de unidad y de concordia para toda España".

Una imagen del exterior de la Sagrada Família minutos antes de la bendición de la Torre de Jesucristo. / Zowy Voeten

Antes, durante la frenética jornada de este miércoles que pone fin a su estancia en Barcelona —mañana volará a las Canarias—, el Pontífice ha visitado la cárcel de Brians —"los errores de una vida no marcan la identidad de una persona", les ha dicho a los presos"—, la Abadía de Montserrat —en las afueras del templo lo esperaban unos 8.000 fieles— y la Esglèsia de Sant Agustí, en el Raval, donde ha llamado a actuar contra la soledad no deseada y el abandono de las personas mayores. La estampa de Robert Francis Prevost en Montserrat venerando a la Moreneta después de que la Escolania le cantara el 'Virolai' ha marcado un día que pasará a la historia de Cataluña, tierra a la que ha dado las gracias "por haber recibido a tantas personas de otros países", por "enseñar a acoger". Como hizo ayer en la Catedral y el Estadi Olímpic, León XIV se ha expresado tanto en castellano como en catalán. Otra imagen para la historia: el Papa esparciendo gotas de agua bendita ante la fachada del Nacimiento de la basílica para bendecir así la Torre de Jesús e inaugurarla. Y, como colofón, una actuación musical de la Escolania de Montserrat y un maravilloso espectáculo de luces en toda la basílica absolutamente deslumbrante.

"Gracias, Cataluña, por haber recibido a tantas personas de otros países, por enseñar a acoger"

Esta tarde, en medio de un dispositivo policial inédito —francotiradores en los tejados de los edificios de los alrededores de la Sagrada Família custodiaban a la comitiva papal—, el Pontífice ha recorrido en papamóvil durante 25 minutos el trayecto comprendido entre el cruce de paseo de Gràcia con Diagonal y la iglesia. En su trayecto ha sido aclamado por unas 70.000 personas. Después, el Pontífice ha entrado a la Sagrada Família —donde lo esperaban los Reyes— por la fachada de la Gloria. Era la segunda vez en la historia que se abría esta puerta: la primera vez fue en 2010 con la visita del Papa Benedicto XVI. A continuación, ha bajado a la cripta del templo, donde se encuentra la tumba de Gaudí. Después, León XIV ha oficiado una misa —es el tercer Papa que lo hace—, a la que asistieron las principales autoridades políticas del país, como el presidente, Pedro Sánchez, los expresidentes Jordi Pujol y José Montilla y varios ministros.

En su homilía, el Papa ha destacado que la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família. "En este tiempo de la imagen, resulta aún más evidente cómo el arte y la belleza son eminentes canales de evangelización", ha defendido León XIV, quien ha llamado a demostrar que la basílica es "la iglesia más alta del mundo no para destacar en clasificaciones mundanas, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios". "Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente [en una referencia implícita al aborto, sin usar esa palabra]. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", ha dicho también en un acto en que ha sonado el "canto para la paz" de Felix Mendelssohn. León XIV ha regalado a la iglesia un cáliz.

Lucía Feijoo Viera

Brians, Montserrat y Sant Agustí

Montserrat dejó de creer en Dios a raíz de la muerte de su padre y el fallecimiento repentino de su hijo. Es una de las presas de la cárcel femenina de Wad-Ras que esta mañana han estado en el centro de Brians para ver a León XIV. Hoy ha podido contarle su historia. "Creo que el Papa nos ha elegido para que la gente se dé cuenta de que existimos", le ha dicho a Jordi Ribalaygue antes del inicio del acto. También otra presa, Josefina, ha podido hablar con él. "Aunque el agobio y la tristeza marquen momentos de vuestro camino, los errores de una vida no marcan la identidad de una persona", ha postulado el Pontífice ante los encarcelados de las dos prisiones. Ha sido una visita breve, pero emocionante. A todos los internos e internas ha invitado a "seguir soñando el sueño de Dios". Y, a continuación, se ha marchado a Montserrat.

"Aunque el agobio y la tristeza marquen momentos de vuestro camino, los errores de una vida no marcan la identidad de una persona"

La última visita de un Papa a Montserrat —símbolo de Cataluña— fue la de Juan Pablo II en 1982. León XIV se ha mostrado deslumbrado por la abadía. "Estoy contento de poder estar a los pies de la Moreneta para encomendarle, lleno de confianza en su intercesión maternal, mi servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz", ha asegurado. Al término de la ceremonia en el interior del templo, ha agradecido a Cataluña su contribución a la acogida de personas llegadas de otros países y su labor para integrarlas en "una única familia". También ayer en el Estadi Olímpic el Papa llamó a España a ser un país "acogedor con todos" y no es casual que incida en esta idea: León XIV ha deplorado en varias ocasiones las deportaciones masivas de países como EEUU. Como tampoco es casual que haya elegido Canarias, epicentro de la crisis migratoria de España, para poner el punto final a su viaje por la Península. León XIV es más que un Papa: es un líder espiritual.

Ha sido por la tarde cuando ha visitado la Esglèsia de Sant Agustí, en el Raval, uno de los barrios con más dificultades socioeconómicas de Barcelona. Allí ha escuchado atentamente la carta que le ha leído un niño de seis años, Renzo, hijo de una familia vulnerable y de origen sudamericano. "¿Te gusta el fútbol? ¿De pequeño querías ser Papa? ¿Por qué mi padre tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay tanta gente durmiendo en la calle?", le ha preguntado el pequeño, provocando en algunas ocasiones las risas cómplices de los presentes. "Yo no quería ser Papa ni de joven ni de viejo, pero cuando el Señor llama hay que decir sí", le ha dicho León XIV, quien también le ha confesado su gusto por el tenis y que, de joven, jugaba al fútbol americano. "El fútbol nos recuerda que la vida se juega en equipo, no una carrera solitaria", le ha dicho el Papa.

Europa Press

"Yo no quería ser Papa ni de joven ni de viejo, pero cuando el Señor llama hay que decir sí"

Tanto Renzo como su familia son argentinos y este Pontífice tiene una especial sensibilidad por América del Sur. Por eso tampoco es fortuito que haya elegido España para su viaje: es este un país con un fuerte vínculo latinoamericano. Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost trabajó 20 años en Latinoamérica, casi todo el tiempo en Perú. De hecho, el Papa tiene la doble nacionalidad: estadounidense y peruana. En 2023, fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Hoy, varios países latinoamericanos —México, Colombia, Venezuela o Cuba— están en la diana de las extorsiones de Donald Trump por tres frentes: la migración, el narcotráfico y alineamiento político y geopolítico.