El Papa celebra la culminación de la Sagrada Família como faro contra el pecado y a Gaudí como guía del peregrinaje espiritual

En la más majestuosa misa celebrada en la Sagrada Família en sus 144 años de historia, con 600 voces en las partes cantadas de la liturgia y con la luz del atardecer a través de los vitrales de la Fachada de la Pasión, el papa León ha subrayado una vez más los tres mensajes principales de su viaje pastoral a España. “No podemos creer en Jesús y promover la guerra, no podemos creer en Jesús y matar al inocente (en una referencia implícita al aborto, sin usar esa palabra) y no podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora y a quien huye de la miseria”. Pero en esta etapa de su viaje a España, cómo no, parte del protagonismo estaba ineludiblemente reservado para Antoni Gaudí, justo en esta fecha, centenario de su muerte. Ni una sola mención ha hecho el pontífice al pretendido proceso de beatificación del arquitecto, pero, hasta cierto punto, se ha quedado a un paso de ello.

“Como arquitecto ardiente de fe, el venerable Antoni Gaudí concibió este espacio con el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor y, de esta manera, nos propuso un peregrinaje espiritual”, ha dicho León XIV en la parte de su sermón pronunciado en catalán, frase más, frase menos, la mitad de toda su intervención en una Sagrada Família repleta de fieles, unos 1.200, autoridades (Felipe y Letizia, Pedro Sánchez y seis ministros, Salvador Illa y varios ‘consellers’, Jordi Pujol, José Montilla, el alcalde Jaume Collboni), más de 200 obispos de distintas diócesis y, por supuesto, los miembros de la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Família, como Esteve Camps y el actual responsable de las obras, Jordi Faulí.

Las explicaciones de Valentina

Ha llegado el Papa al templo, lo que son las cosas, en orden inverso al que narran cada una de sus tres fachadas la vida de Jesús. Ha accedido a través de la puerta de la calle Sardenya, donde escultóricamente se representa el calvario, la muerte y la resurrección, y al finalizar la misa, para bendecir la torre central de la basílica, la más alta del mundo cristiano, lo ha hecho por la del Nacimiento.

A su llegada, el heredero del trono de San Pedro ha escuchado las explicaciones de Valentina, una niña ciega que le ha invitado conocer la Sagrada Família a través del tacto, con una maqueta de la Torre de Jesús, y que ha ido detallando cómo Gaudí la proyectó. Los Reyes y el cardenal Omella han asistido también a las explicaciones. León XIV le ha regalado un rosario a la niña, que lo ha agradecido emocionada: "Lo guardaré toda la vida".

La llegada del Papa a la cárcel de Brians 1. / Europa Press

La tumba de Gaudí

Después, el Papa ha descendido a la cripta y se ha postrado ante la tumba de Antoni Gaudí. Tras ese paseo por las entrañas de la basílica y tras un canto gregoriano de los coros, ‘Jesu dulcis memoria’, ha comenzado la homilía, dedicada en parte, por supuesto, al techo que acogía la celebración. Cuando Gaudí comprendió en su día que aquella era una obra que no podría terminar en vida, dijo una de las frases que más se recuerdan de él: “Mi cliente no tiene prisa”. A su manera, León XIV ha dado continuidad a aquella sentencia. “Esta iglesia es un único edificio, compuesto por muchas piedras. Una casa que crece con constancia a lo largo de los años, siguiendo un mismo proyecto. Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra, que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin”. Y ha proseguido: “Mucho más que un monumento, la basílica de la Sagrada Família sigue siendo hoy una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo”.

Europa Press

Ha sido interesante, en ese sentido, el modo en que ha terminado su intervención. La Sagrada Família es hoy, para bien y para mal, el edificio más icónico de Barcelona, definido con gran acierto por un periodista como la plaza de San Marcos de la ciudad, el lugar que todo turista siente la obligación de visitar. El centenario de la muerte de Gaudí y la culminación de la Torre de Jesús han sido los elementos por los que su visita a España ha tenido una etapa en este barrio del Eixample, y ha sido llamativo, por eso, el hecho de que ha invitado a no presumir. “Demostremos que la Sagrada Família es la iglesia más alta del mundo, no para destacar en clasificaciones mundanas, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en Catalunya, con la luz que ilumina el camino, como una lámpara encendida en la espera del regreso del esposo”.

La zarza ardiente

De hecho, esa será, efectivamente, la función de la cruz que corona la Torre de Jesús. Aunque sin conocer los materiales e ingenierías que estaban por llegar, Gaudí previó que fuera de un blanco acristalado, casi como un espejo, que reflejara la luz que se proyectaría desde las torres de los cuatro evangelistas.

Lucía Feijoo Viera

Con esas palabras cerró León XIV una homilía que la familia católica de Barcelona y más allá releerá seguramente con la misma atención que si fuera una encíclica. Puestos a subrayar algún pasaje, por inusual en las liturgias locales, han llamado la atención las referencias al Antiguo Testamento, al rey David y a Moisés ante la zarza ardiente, para situar así, antes de la era cristiana, la condena que conlleva inexorablemente el pecado de no creer en Dios.