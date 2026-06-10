Muchos conductores mayores de 65 años no lo saben: la DGT impone estas limitaciones para seguir circulando

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras y para ello emplea campañas de vigilancia junto a los agentes de tráfico para controlar la actitud de los conductores al volante y comprobar que cumplen con los documentos y elementos imprescindibles para realizar desplazamientos.

Sin embargo, uno de los aspectos que también vigilan es que el carné de conducir este en vigor y los conductores hayan pasado los reconocimientos médicos necesarios para conseguir su renovación. Uno de los colectivos más vulnerables son los conductores mayores de 65 años, ya que pueden encontrarse con mayores limitaciones por parte de Tráfico.

¿Cada cuanto deben renovar el carné de conducir los mayores de 65 años?

Aunque no existe una edad máxima para conducir en España, los conductores mayores de 65 años deben renovar su permiso con mayor frecuencia. En el caso de los permisos de coche y motocicleta (AM, A1, A2, A y B), los conductores pasan a renovarlo cada cinco años, mientras que los permisos profesionales de camiones y autobuses se reduce a tres años.

El objetivo de esta reducción de edad es aumentar la periodicidad de las revisiones médicas y comprobar que el conductor mantiene las aptitudes necesarias para seguir al volante con seguridad.

¿Cuándo se debe renovar el carné de conducir? / NEOMotor

Las restricciones que puede imponer la DGT a estos conductores

Durante los reconocimientos médicos a los que se enfrentan los conductores para la renovación del permiso de conducir pueden detectarse enfermedades o inconvenientes que impidan la prórroga. La DGT se pone serie y lanza una serie de recomendaciones para los conductores nacidos a partir de 1961 como conducir únicamente de día, una medida pensada para quienes tengan problemas de visión y reducir así reducir los deslumbramientos nocturnos.

Dependiendo la situación de cada usuario, también puede establecerse limitaciones como no alejarse de su domicilio con el vehículo, es decir, evitar desplazamientos largos. Asimismo, algunos permisos incorporan restricciones de velocidad que obligan a circular por debajo de los límites establecidos de determinadas carreteras.

Estas restricciones aparecen reflejadas específicamente en el carné de conducir. Además, la DGT recuerda que estas medidas no se aplican simplemente por la edad, sino en función del estado de salud y las capacidades de cada conductor.

Cómo renovar el permiso de conducir

Par renovar el carné de conducir los conductores solo tiene que seguir una serie de pasos básica: