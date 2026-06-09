Las universidades públicas hacen historia: más unidas para ser más útiles

No todos los días son históricos. De hecho, en este tiempo tan acelerado en el que vivimos, con frecuencia abusamos de ese calificativo para referirnos a hechos más o menos destacados que se suceden en nuestras rutinas cotidianas. No obstante, creo que hacemos un uso muy adecuado del término para referirnos a la firma del acta de constitución de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), celebrada el pasado jueves en la Universidad de La Laguna y ratificada un día después en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El nivel de colaboración y coordinación con el que venimos trabajando ambas universidades no puede ser más intenso y fructífero. Contamos con varias titulaciones conjuntas, especialmente de posgrado y doctorado y múltiples grupos de investigación adscritos a las dos instituciones desarrollan proyectos colaborativos de investigación de ámbito regional, nacional y europeo, con niveles crecientes de captación de financiación.

Pero permítanme que destaque un aspecto que a veces olvidamos y es el impacto que ambas instituciones tienen en el desarrollo de Canarias. Según un estudio realizado por el Ministerio de Universidades, las universidades públicas canarias son las terceras que en nuestro país más contribuyen al PIB regional, con un 2,5% anual -casi 1.500 millones de euros- tan sólo por detrás de las universidades catalanas y andaluzas, siendo la media nacional de casi medio punto menos. Esta fuerte contribución al desarrollo regional se manifiesta también en el Ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que sitúa a las universidades públicas canarias entre las instituciones con un valor más destacado en esta variable.

El paso dado con la creación de UPCAN constituye un avance decisivo en esta línea de colaboración: nos hace más fuertes a ambas instituciones y, con ello, hace que podamos ser aún más útiles a Canarias, ampliando y diversificando nuestra contribución al desarrollo regional. UPCAN representa a una comunidad de alrededor de 45 mil personas, entre estudiantado, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y administración y servicios que habitamos este territorio atlántico. Se trata de mujeres y hombres que reflejan lo mejor de nuestra tierra en términos de capacidad de innovación, de generación de conocimiento, de preservación y defensa de nuestra cultura y nuestros valores, de solidaridad y de compromiso social.

Con este nivel de representatividad, la nueva entidad, con personalidad jurídica propia, va a realizar actuaciones dirigidas a fortalecer la educación superior, la investigación y la transferencia de conocimiento en Canarias, participando en procesos de elaboración de disposiciones normativas, así como mejorando la proyección del impacto de la universidad en la sociedad, colaborando y siendo interlocutora con otras instituciones de nuestra región, así como también con otras asociaciones similares existentes en España, como la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, con la que tenemos una relación muy intensa.

Nunca la labor desarrollada por nuestras universidades públicas ha sido tan necesaria. Constituyen la principal fuente de conocimiento, basado en el método científico, para afrontar los grandes retos sociales y ambientales que tenemos por delante y también de pensamiento crítico, en unos tiempos en los que el opinionismo, como indicaba recientemente Muñoz Molina, campa a sus anchas. Asimismo, constituyen el ascensor social más poderoso del que disponemos, en unos tiempos en los que la desigualdad social y la inequidad amenazan con quebrar la convivencia en nuestras sociedades.

Sin embargo, paradójicamente, nunca las universidades públicas han estado tan amenazadas. Por ello, UPCAN constituirá también una herramienta para contribuir a su defensa, siendo la primera demanda algo que parece obvio: queremos que se cumpla la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En concreto, en su artículo 55 se alude a la suficiencia financiera, indicando que las universidades públicas habrían de recibir de las administraciones fondos equivalentes a, como mínimo, el 1% del PIB y en el artículo 56 se recoge la necesidad de programar un sistema de financiación a medio plazo, de manera que las Comunidades Autónomas, en cuyo territorio se ubiquen las universidades, habrían de acordar con estas un instrumento financiero adecuado.

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Por todo ello, UPCAN no se crea contra nada ni contra nadie. Por el contrario, se crea para hacer más fuertes a nuestras universidades públicas y, por tanto, para que éstas sean más útiles y remen con más fuerza a favor de Canarias. En estos tiempos de ruido y confusión, en los que prima más lo que nos separa que lo que nos une, La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria creo que estamos haciendo historia. El nacimiento de UPCAN sí constituyó un día histórico.