Banderas del Papa a 10 euros en un Montjuïc 'blindado': "Ver a tantos cristianos es inspirador"

Más de dos horas antes de abrir las puertas del Estadi Olímpic miles de personas ya se encontraban fuera, dispuestas a entrar. Había ganas de ver al Papa y participar en un evento festivo y religioso que debía dar la bienvenida al pontífice. Y por eso la llega fue festiva, muchos asistentes con banderas de países de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica y españolas, junto con las del Vaticano. Para los que no tenían de camino desde plaza España había un puestecillo que las vendía a "10 euros la bandera grande tres euros el banderín pequeño". No eran los únicos que querían aprovechar el tirón del Papa en Montjuïc y también habían algunos ambulantes que desafiaban a la fuerte presencia policial para ofrecer agua y refrescos. Se agradecían ante el bochorno de la tarde barcelonesa.

Los fieles que no acudían al Estadi en los autobuses lanzadera facilitados por TMB lo hacían cantado a pie, coreando lemas a favor de León XIV o recordando que "esta es la juventud del Papa", aunque muchos que lo entonaban habían pasado por esa etapa de su vida muchos años atrás. "Todos somos jóvenes hoy, cerca del Papa", ha afirmado el cardenal y arzobispo de Barcelona Juan José Omella al inicio de su intervención en el Estadi.

Precisamente una de las virtudes de León XIV es su conexión con la gente joven, como ha demostrado la presencia de muchos de ellos en el Estadi. También se han desplazado familias enteras para disfrutar de esta jornada que debe servir para reafirmar la fe de los creyentes.

Los asistentes se emocionaban en este ambiente de comunión colectivo al "ver a tantos cristianos juntos es inspirador", ha explicado Andrés que había acudido con fieles de su parroquia y ha remarcado que se trata de una experiencia "única" que refuerza su fe. En este sentido, Oriol ha remarcado la importancia de estos actos multitudinarios para que los creyentes "sepan que no están solos, que forman parte de una comunidad más amplia". Por eso ha añadido "somos hermanos y miembros de una misma familia".

Gente fuera

Nadie se lo quería perder, ni las 40.000 personas que han conseguido entrada, gracias a la distribución por las diferentes diócesis, ni aquellos que fueron al Estadi intentando entrar. Marisa, de origen peruano pero residente en Horta, ha relatado que en su iglesia repartieron pocas entradas y no pudo conseguir por la web. Por eso decidió acudir con una amiga. No hubo suerte y tuvieron que ver como otras personas accedían dentro del evento y ellas quedarse fuera, aunque estuvieron escuchando la música desde el exterior a la espera de ver llegar la comitiva papal. Precisamente, ese momento hizo que algunos fieles que no han podido acceder se vieran recompensados

En el acto del Estadi había gente venida de muchas partes de Catalunya, del resto de España y del extranjero como un grupo de monjes franceses. Nadie se quería perder la presencia del Papa.

Montaña blindada

El primer acto multitudinario de León XIV en Barcelona se saldó sin ningún incidente remarcable, más allá de la asistencia a unas pocas personas que se desmayaron o se encontraron mal por el fuerte calor que hacía este martes por la tarde en Barcelona. Los Mossos junto con la Guardia Urbana desplegaron un fuerte dispositivo en los aledaños del Estadi. Había unidades de Orden Público y el grupo de motos de la policía catalana, así como la unidad montada de los efectivos municipales.

También se han desplegado agentes de paisano para evitar posibles robos aprovechando la multitud. La Policía Nacional se encargó de la seguridad dentro del evento. El servicio se reforzó con efectivos de Protecció Civil durante todo el camino desde plaza España hasta el Estadi y con numerosas ambulancias que estaban aparcadas preventivamente.

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Los asistentes, en su mayoría público familiar, pudieron disfrutar del evento que se ha alargado durante varias horas. Las patrullas policiales han estado por el barrio antes, durante y después del acto para garantizar la seguridad.