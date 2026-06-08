Más de treinta colectivos sociales alertan de un posible "pin parental encubierto" en las aulas canarias

Más de una treintena de colectivos sociales y cerca de un millar de personas han firmado un manifiesto en el que denuncian que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias podría "abrir la puerta a la censura ideológica en la enseñanza pública". La polémica se centra en una de las instrucciones remitidas a los centros educativos públicos para el curso 2026-2027, cuya redacción ha generado preocvupación entre organizaciones feministas, LGTBI+, estudiantiles y sindicales.

El punto cuestionado, recogido en el apartado 3.4 de las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios, establece que no podrán autorizarse conferencias, charlas, reuniones o eventos organizados por personas o colectivos "caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución" dentro de los recintos escolares.

Los colectivos piden una aclaración a Educación

Los firmantes consideran que la formulación es demasiado ambigua y advierten de que podría utilizarse para limitar actividades educativas relacionadas con la igualdad, la diversidad, los derechos humanos o la protección de colectivos vulnerables. En su opinión, la medida podría acabar funcionando como una suerte de "pin parental encubierto" si se emplea para vetar determinadas acciones formativas.

Por ello, reclaman a la Consejería una aclaración expresa que garantice que las actividades vinculadas al derecho a la igualdad y a la no discriminación no podrán ser objeto de censura previa ni interpretarse como contrarias al principio de neutralidad ideológica.

Entre las entidades que respaldan el manifiesto figuran la Plataforma Feminista 8M Tenerife, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, el Colectivo Feminista Mujeres en el Encuentro, la Asociación Domitila Hernández, la Asociación Feminista Mercedes Machado, la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC), la Fundación Canaria de Pensamiento Crítico La Colectiva, la Fundación Canaria Tamaimos y varias organizaciones LGTBI+, entre ellas Diversas, Aperttura, Libertrans, Equidades, Caminar Intersex, Iris y la Federación Estatal LGTBI+.

Diversas Canarias alerta de un posible veto ideológico

El portavoz de Diversas Canarias, Sergio Siverio, sostiene que la instrucción requiere una "rectificación urgente" por su carácter "impreciso y ambiguo". Según explica, la preocupación radica en que pueda afectar a actividades educativas relacionadas con la igualdad, la diversidad o los derechos humanos. "Creemos que es muy peligroso que esta interpretación se pueda consolidar en la comunidad autónoma de Canarias", afirma.

Creemos que es muy peligroso que esta interpretación se pueda consolidar en la comunidad autónoma de Canarias

Siverio defiende que la educación pública no puede quedar condicionada por vetos ideológicos y reclama que la Administración deje claro que estas actividades forman parte de la formación en derechos fundamentales y no responden a posiciones partidistas.

Educación defiende que busca evitar discursos sesgados

La Consejería de Educación no se ha pronunciado por el momento sobre el manifiesto, aunque al ser consultada ha anunciado que responderá a la polémica este martes en el pleno del Parlamento de Canarias. No obstante, el departamento explicó, al publicar la instrucción, que ésta tiene como finalidad ofrecer respaldo a los equipos directivos a la hora de valorar solicitudes de acceso a los centros por parte de entidades externas.

Según trasladó entonces, el objetivo es evitar la realización de actividades con contenidos distintos a los inicialmente autorizados o planteados desde perspectivas que puedan influir de forma sesgada en el alumnado. La Consejería también vinculó la medida con la necesidad de preservar la neutralidad institucional de los centros educativos y garantizar que las actividades desarrolladas cuenten con la supervisión del profesorado.

La controversia llega al Parlamento de Canarias

La controversia queda ahora pendiente de la respuesta oficial que Educación ofrezca en sede parlamentaria este martes, tal y como ha adelantado la propia Consejería, que ha evitado dar más explicaciones. Los colectivos firmantes mantienen su petición de que se precise el alcance del apartado cuestionado para evitar interpretaciones que puedan restringir actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad y los derechos fundamentales.