Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 8 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 8 de junio de 2026, ha estado formada por los números 2, 11, 13, 21, 33, 48. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5521070, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El cierre del Anillo Insular de Tenerife por el oeste supera el 70% de ejecución
- La Aemet advierte de un nuevo aviso amarillo este lunes en Tenerife: los vientos darán paso a los fenómenos costeros adversos
- Un buceador, arrollado por una embarcación de recreo en Tenerife
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Delegación de Gobierno y Ayuntamiento llevan el pulso hasta el último minuto por el Tenerife Music Festival
- Llamamiento a la ciudadanía: Güímar busca familias para acoger a gatitos abandonados
- La oferta que podría llevar a De Miguel del CD Tenerife al Real Zaragoza
- Pétalos y arena para una festividad con siglos de historia: el Corpus Christi de La Laguna despliega más de sesenta alfombras por distintos puntos de la ciudad