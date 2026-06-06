León XIV aterriza en Madrid para dar inicio al primer viaje a España de un papa en 15 años

Ya está aquí. A las 10.12 horas, con un ligero adelanto sobre la hora de llegada prevista de las 10.30 horas y en un Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas blindado ente fuertes medidas de seguridad y controles, León XIV ha aterrizado en Madrid para dar comienzo a su viaje de seis días por España. El avión con el séquito papal a bordo, entre ellos el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y hasta 76 periodistas que cubren habitualmente la información del Vaticano, había salido poco después de las ocho de la mañana del aeropuerto de Fiumicino, en Roma.

Al cabo de unos minutos, a las 10.33, el Papa León XIV pisaba por primera vez suelo español. Le esperaban al pie de la escalinata los Reyes, Felipe y Letizia. El monarca besaba su mano y flanqueados por 32 militares del Ejército del Aire, los tres han recorrido unos metros por la alfombra roja hasta donde se encontraban el resto de autoridades. Entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Igualmente, estaban el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, la embajadora española ante la Santa Sede, Isabel Celaá, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Su santidad y sus majestades han pasado después al Pabellón de estado, dónde han departido unos instantes. Allí también esperaban al Santo Padre un grupo de 25 niños de entre 3 y 12 años, algunos con discapacidad, acompañados de familiares y profesores, a los que León XIV ha tenido ocasión de saludar antes de dirigirse al Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida y donde pronunciará el primer discurso oficial. A continuación se prevé su primer recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, entre el Palacio Real y la Plaza de Colón.

El pontífice da así inicio a un itinerario de seis días que además de a Madrid le llevará hasta el viernes 12 de junio a Barcelona y a Canarias. La escena no se vivía desde que hace 15 años Benedicto XVI llegara para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en agosto de 2011. León XIV se convierte así en el tercer papa que acude a España y esta en la novena visita después de las cinco emprendió Juan Pablo II y las tres de Benedicto XVI.

El papa León XIV con los reyes Felipe y Letizia, en el aeropuerto de Barajas. / José Luis Roca

En la capital, entre otros actos, oficiará una multitudinaria misa el domingo en la plaza de Cibeles en la que se han dispuesto medios para la asistencia de más de un millón de personas y pronunciará un histórico discurso en el Congreso de los Diputados, en la primera ocasión en que un papa habla en las Cortes españolas.

No será el único hito de una visita en la que León XIV asume el legado de su antecesor, Francisco, quien manifestó su deseo de acudir a las islas Canarias para acompañar el drama de los migrantes que arriesgan y llegan a perder su vida en la ruta canaria, un propósito que no pudo materializar. Prevost estará tanto en Gran Canaria como en Tenerife y, entre otros lugares, acudirá al muelle grancanario de Arguineguín, símbolo de la crisis migratoria desde 2020, donde se reunirá con supervivientes que emprendieron la travesía en cayuco desde África y con voluntarios que han ayudado en su acogida.

Será el próximo jueves 11 de junio. Un día antes, el miércoles 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el Papa dará sentido a otro de los motivos del viaje celebrando una eucaristía en la Sagrada Familia y bendiciendo la torre de Jesucristo. Completada el pasado febrero, 144 años después de la colocación de la primera piedra de la basílica, eleva la altura del templo hasta los 172,5 metros.

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Ayer a última hora, el Vaticano confirmó también que en algún momento del viaje León XIV se reunirá también con algunas víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un encuentro sobre el que se había especulado desde que se anunció la visita.