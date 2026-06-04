La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Rafa Sardiña Así es el papamóvil de León XIV: tiene todas las bendiciones para entrar en Madrid Central León XIV ha optado por una solución llamativa para su visita a Madrid: dejar en Roma su papamóvil eléctrico y trasladarse con un Mercedes-Benz Clase G 500 de la generación W463, el mismo modelo que ya utilizó Benedicto XVI en su etapa como Pontífice. El vehículo, de carrocería corta y descapotable, ha sido enviado a España en un operativo especial del Ejército del Aire y del Espacio junto a la Policía Nacional. Lee la noticia completa.

Casi 22.000 voluntarios Para echar una mano durante la visita se han movilizado casi 22.000 voluntarios a los que se les identificará por el color de sus camisetas según sus responsabilidades: los voluntarios generales vestirán de naranja; los de accesibilidad, de azul; los que estén en información, de verde; y el equipo organizador, de rojo. Aunque no hay una cifra global de cuántos sacerdotes participaran en las misas multitudinarias, se conoce que en Cibeles habrá 500 presbíteros y 1.800 ministros extraordinarios, en Las Palmas se prevé que acudan unos 200 sacerdotes desde distintos puntos de España, y en la del puerto de Santa Cruz habrá más de 300 concelebrantes.

Israel Salvador León XIV se viste en Zaragoza: "La única medida que nos dieron fue la de la cabeza para la mitra" Cuando sonó el teléfono, Daniel López Montañés no imaginaba que al otro lado iba a comenzar el encargo más importante de la historia de ZaraSanta. La llamada llegó desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, cliente habitual del taller zaragozano, pidiéndole que acudiera a una reunión. Así comenzó una historia que va a acabar con el papa León XIV vestido con ropa de Zaragoza en los actos que celebrará con motivo de su presencia en España del 6 al 12 de junio. Lee la noticia completa.

La Plaza de Cibeles se engalana para ser una gran iglesia al aire libre para casi un millón de fieles Una gran cruz de madera preside desde este miércoles por la tarde el escenario montado ante la fachada principal del Palacio de Cibeles, desde donde el papa León XIV oficiará una misa que cerca de un millón de fieles seguirán desde la propia plaza y sus alrededores y durante la que no se descarta un paseo en papamóvil. Está previsto que, al término de la eucaristía de este domingo, León XIV baje del escenario por una gran escalinata central que todavía no está montada y participe en la procesión del Corpus Christi, cuyo recorrido aún no ha sido desvelado por motivos de seguridad, según han explicado este miércoles las arquitectas de los escenarios de la visita del papa a Madrid y el coordinador de producción de varios de estos puntos.

El programa en Canarias En Canarias, el Papa mantendrá un encuentro con las asociaciones que se ocupan de migración en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, lugar de llegada de los cayucos procedentes de África, para encontrarse con organizaciones y asociaciones que se ocupan de los migrantes. Después participará en el encuentro con el clero en la Catedral de Santa Ana y terminará el día con una misa en el estadio de Gran Canaria. El viernes 12 de junio acudirá al Centro de Acogida de migrantes Las Raíces, en Tenerife, donde se alojan los más vulnerables y también en la isla se reunirá en la plaza de Cristo de la Laguna con las diferentes asociaciones que se ocupan de la integración y concluirá su viaje a España con una misa en el puerto de Santa Cruz.

La agenda en Barcelona A su llegada a Barcelona, León XIV se trasladará a la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia para el rezo de la hora y media y después celebrará una vigilia de oración en el estadio Lluís Companys, el Olímpic de Montjuïc. El miércoles 10, el papa visitará el centro penitenciario Brians 1, donde están recluidos hombres y mujeres y desde 2018 existe un modulo mixto, en la que será la segunda visita a la cárcel de su pontificado tras la de Bata, en Guinea Ecuatorial. Posteriormente, se trasladara al monasterio de Monserrat para el rezo del rosario y almorzará con la comunidad de los monjes benedictinos. Robert Prevost visitará la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, para encontrarse con la comunidad agustina, la orden a la que pertenece. Por la tarde será el momento de la Sagrada Familia, donde a las 19.00 horas tendrá lugar una misa y posteriormente bendecirá la torre de Jesucristo, recientemente acabada y la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, en un acto que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Madrid, primer destino del Papa En Madrid, en la primera etapa de su visita, León XIV será recibido por los reyes de España en el Palacio Real, visitará la casa para personas sin hogar del proyecto ‘Cedia 24 horas’ de Cáritas en Carabanchel y acudirá al Congreso en su primera etapa del viaje a España. En su primera jornada en la capital española, el papa también celebrará una vigilia de oración con jóvenes en la que se realizará una Adoración Eucarística en la plaza de Lima. El domingo se celebrará la misa en la plaza de Cibeles a las 09.30 horas, posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi y se reunirá con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que León XIV pertenece, en la Nunciatura, donde se alojará en su estancia en Madrid. Ese día por la tarde, está previsto el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte' en el Movistar Arena y, por la noche, cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. El lunes, el pontífice recibirá en la Nunciatura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después acudirá al Congreso de los Diputados en sesión conjunta de las Cortes en lo que será la primera visita y el primer discurso de un pontífice en el Parlamento español. Posteriormente, se reunirá en la sede de la Conferencia episcopal con los obispos y entrará en la Catedral de la Almudena para una oración. Por la tarde, celebrará el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu con fieles de Madrid y, el martes, tras un encuentro de despedida con los voluntarios en el recinto ferial de Ifema, viajará en avión hacia Barcelona.

Cuatro misas El pontífice oficiará cuatro misas durante su vista a España, pero también visitará un centro para personas sin hogar en Madrid y otro centro de acogida de migrantes en Gran Canaria.