La Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo alerta de que la nueva directiva "arrojará a miles de personas al tabaco tradicional"

La Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo ha hecho este miércoles un llamamiento a médicos, sanitarios, científicos y sociedad civil a que se posicionen en contra del borrador de revisión de la Directiva Europea de Productos del Tabaco, que ha entrado en fase de consulta pública. "Queremos hacer una llamada a la acción en un momento crítico para la UE, porque la nueva directiva establecerá el marco legal del tabaco", ha indicado el doctor Fernando Fernández Bueno, portavoz de la Plataforma, quien a su vez ha subrayado que la nueva norma "arrojará a miles de personas que consumen productos relacionados con el tabaco al cigarrillo convencional".

Su advertencia se basa en que el anteproyecto de reforma europeo contempla la equiparación de todos los productos con nicotina, bajo la premisa de que todos ellos presentan riesgos equivalentes a los del cigarrillo convencional. Esta afirmación "no está respaldada por la evidencia científica" porque el principal peligro para la salud es la combustión del tabaco, dado que libera sustancias tóxicas asociadas al cáncer y a enfermedades cardiovasculares y pulmonares que provocan mortalidad prematura. Por el contrario, la nicotina, aunque es adictiva, no está probado que sea la causa principal de estos daños. Es una de las principales conclusiones que han lanzado varios médicos adheridos a la Plataforma en un webinar titulado '¿Qué está en juego en la futura directiva del tabaco?'.

Uno de ellos, José María Basterrechea, especialista en adicciones, ha indicado en este foro que la Comisión Europea se basa en "pequeños matices" para legislar en contra de todos los productos del tabaco, dado que "no son inocuos o perfectos". "Pero los estudios indican que los productos relacionados tienen entre un 90% y 99% menos productos tóxicos y cancerígenos. Hay una negación de las evidencias y solamente repiten pequeñas realidades, que son ciertas pero que no se demuestran a nivel clínico. El problema es que a base de repetir que estos productos son malos, mucha gente se quedará con lo que más le gusta, que es el tabaco convencional", ha advertido.

La nicotina

A su vez, Josep María Ramón Torrell, médico especialista en tabaquismo, catedrático de la Universidad de Barcelona y exresponsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Bellvitge, ha advertido que el objetivo de reducir a menos del 5% la población que fuma "no es realista sin contemplar el uso de nicotina", una sustancia que la nueva directiva quiere reducir. "Nunca vamos a poder luchar contra el tabaco si no contemplamos la nicotina porque la gran mayoría de fumadores aprende a funcionar, a la larga, sin utilizar nicotina pero entre un 8% y un 10% nunca la va a dejar", ha explicado.

El problema de la nueva directiva, ha advertido a su vez Fernández Bueno, que es cirujano oncológico del Hospital Gómez Ulla de Madrid, es que al endurecer la legislación del tabaco "el mercado legal tenderá a desaparecer" y quienes quieran adquirir vapeadores y otros productos relacionados tendrán que acudir "a un mercado negro masivo y sin control". "La prohibición nunca te va a aportar beneficio en relación con el control del producto, tenemos mil ejemplos, como sucede con las drogas y con el tabaco pasará lo mismo", ha avisado a su vez Torrell.

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Por todo ello, el portavoz de la Plataforma, fundada por unos 30 médicos, catedráticos, científicos y especialistas en tabaquismo, ha alertado de que la nueva directiva, de ser aprobada en los términos que se ha planteado, "arrojará a miles de personas que consumen los nuevos productos, de nuevo, al tabaco convencional o al mercado negro". "Los productos sin humo salvan vidas, equipararlos con el tabaco tradicional es una negligencia que pagarán los ciudadanos", ha concluido.