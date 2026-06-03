La aprobación del Estatuto Marco enfrenta en Canarias a sindicatos médicos y organizaciones firmantes

El conflicto sanitario continúa abierto tanto en Canarias como en el resto del país. Los sindicatos médicos mantienen las movilizaciones previstas para junio después de que la última reunión celebrada con el Ministerio de Sanidad concluyera sin acuerdo. Mientras, CESM Canarias ha confirmado una nueva jornada de huelga autonómica para el próximo 22 de junio ante la ausencia de avances en las conversaciones con el Servicio Canario de la Salud.

El desencuentro se produce un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Entre las principales medidas incluidas en el texto figuran la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas y la limitación de las guardias médicas a un máximo de 17 horas.

Pese a ello, los sindicatos convocantes consideran insuficientes los cambios planteados y mantienen reivindicaciones como la creación de un estatuto propio para los médicos y un ámbito específico de negociación para la profesión.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió esta semana que las cuestiones que siguen pendientes son competencia de las comunidades autónomas. Según explicó, el Ministerio ya ha abordado aquellas materias que dependen de la Administración central y ahora corresponde a los gobiernos autonómicos asumir parte de las demandas planteadas por los facultativos.

Una negociación con visiones enfrentadas

La petición de un marco propio para los médicos se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción con los sindicatos que respaldaron el texto acordado con el Ministerio.

El anteproyecto fue negociado con CCOO, UGT, CSIF, Satse y CIG Saúde. Estas organizaciones defienden la reforma impulsada por Sanidad y no comparten la necesidad de crear un espacio de negociación exclusivo para los facultativos.

Juan Navarro, secretario general de CCOO Canarias, recuerda que los representantes médicos participaron en la negociación del Estatuto Marco durante los últimos tres años y sostiene que la principal diferencia entre ambas posiciones radica en el modelo de negociación que debe regir para los profesionales sanitarios. «Nosotros entendemos que el marco negociador es para el conjunto de todos los profesionales», señala.

Navarro defiende que los acuerdos sobre condiciones laborales deben debatirse en los órganos donde están representadas todas las categorías profesionales del sistema sanitario y considera que la exigencia de un ámbito diferenciado dificulta la posibilidad de alcanzar consensos. «No se puede llegar a ningún acuerdo si la pretensión primera es tener un marco de negociación propio», afirma.

La derivada canaria

El conflicto también tiene reflejo en Canarias. CESM mantiene la convocatoria de huelga prevista para el 22 de junio y ha advertido de que podría ampliar las movilizaciones si no se producen avances en las negociaciones con el Servicio Canario de la Salud.

Desde CCOO, en cambio, defienden que cuestiones como las guardias, la carrera profesional o determinadas mejoras laborales deben abordarse en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde están representados los distintos colectivos del sistema público sanitario.

Mientras las posiciones continúan alejadas y no se vislumbran avances inmediatos, las convocatorias de huelga previstas para junio siguen en pie tanto a nivel estatal como autonómico.