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Los delitos de odio alcanzaron en España un máximo histórico en 2025 tras aumentar un 23,6%

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. / Eduardo Parra - Europa Press

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EFE

Madrid

Los delitos de odio registrados en España aumentaron un 23,6% en el año 2025 hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.

Así se desprende del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, y que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid).

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