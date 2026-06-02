El uso de la IA llega a Gesplan para ayudar a mejorar su gestión interna y los servicios públicos

Los datos y la inteligencia artificial (IA) entran en la hoja de ruta de Gesplan para mejorar la gestión pública en Canarias. La empresa pública del Gobierno autonómico ha aprobado su primera Estrategia de Gobernanza del Dato e IA, un plan con el que pretende convertir la información que maneja en una herramienta útil para tomar decisiones, automatizar tareas, reforzar la transparencia y prestar mejores servicios a otras administraciones.

La empresa Gesplan, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, plantea esta estrategia como un paso más dentro de su proceso de transformación digital. El objetivo es que el dato deje de estar disperso y pase a funcionar como un activo estratégico compartido, capaz de generar valor dentro de la propia organización y en los servicios que presta.

El consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y presidente del Consejo de Administración de Gesplan, Manuel Miranda, destacó que esta estrategia permitirá alinear el uso de los datos con los objetivos globales de la empresa pública y mejorar tanto su eficiencia interna como su capacidad de respuesta.

Seis prioridades para transformar la empresa

La nueva estrategia fija seis grandes prioridades. La primera es mejorar la eficiencia operativa interna, de forma que los procesos sean más ágiles y se reduzcan cargas innecesarias. También se plantea la creación de nuevos productos y servicios basados en datos, orientados tanto a la propia entidad como a las administraciones públicas con las que trabaja.

Otro de los objetivos es democratizar el acceso y uso del dato dentro de la organización, para que la información pueda aprovecharse mejor en distintos niveles de trabajo. El documento también busca alinear el dato con la estrategia corporativa, fomentar la transparencia y el valor público, y garantizar la seguridad y privacidad de la información.

Una hoja de ruta para 2026 y 2027

Tras analizar su situación actual, Gesplan ha diseñado una hoja de ruta para el periodo 2026-2027. El documento ordena y prioriza actuaciones estratégicas, organizativas, normativas, tecnológicas y formativas para avanzar hacia un modelo corporativo de gestión del dato y uso responsable de la inteligencia artificial.

El consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, explicó que este paso responde a la digitalización que están afrontando las empresas y a la incorporación progresiva de herramientas de IA en el ámbito corporativo. La estrategia se enmarca en el Marco Estratégico Sendero 31, con el que la entidad busca reforzar su competitividad, resiliencia y transformación digital.

Pérez defendió que una gestión basada en datos permitirá mejorar procesos internos, ofrecer formación de valor a la plantilla y aportar nuevas soluciones a las administraciones públicas con las que trabaja Gesplan.

Plataforma de analítica, comité y formación

Entre las medidas previstas destaca el despliegue de una Plataforma de Analítica e IA empresarial, que permitirá integrar información de distintas fuentes y facilitar análisis más completos.

La hoja de ruta incluye también la creación de un Comité de Gobernanza del Dato, encargado de ordenar criterios, responsabilidades y buenas prácticas en el uso de la información.

Además, se prevé la puesta en marcha de herramientas para mejorar procesos como la contratación de proveedores, el inventario o la carrera profesional. A ello se suma el diseño de un plan formativo en datos e inteligencia artificial, la optimización interna del trabajo y el desarrollo de nuevos productos empresariales.

Uso seguro y responsable de la inteligencia artificial

Uno de los ejes del documento es garantizar un uso seguro, ético, trazable y responsable de la inteligencia artificial. Esto implica no solo incorporar nuevas herramientas, sino también definir normas internas, formar al personal y asegurar la protección de la información.

Gesplan plantea la estrategia como un documento dinámico, con seguimiento y actualización continua. La idea es que no se limite a una planificación tecnológica cerrada, sino que sirva para adaptar la empresa a la evolución de las herramientas digitales y a las necesidades de la organización.