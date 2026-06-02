La Fundación DinoSol y la Consejería de Sanidad inauguran la nueva sala de descanso y juegos para menores hospitalizados en el HUC

La presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez; el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya y el gerente del Hospital Universitario de Canarias, (HUC) en Tenerife, Rafael Luis Martin han asistido hoy lunes 1 de junio a la inauguración de lasala de descanso, juegos y terraza, que la Fundación DinoSol ha habilitado en dicho centro sanitario, destinada a los menores y a los adolescentes hospitalizados en dicho hospital.

Así, tras el convenio suscrito en julio de 2024 entre la Fundación DinoSol y el HUC, se han finalizado las obras de adecuación de la zona de juegos, tanto interior como exterior que han consistido entre otras actuaciones en la colocación de nuevo pavimento, adecentamiento de las paredes, reestructuración de la zona de terraza exterior, revisión de las instalaciones eléctricas y de fontanería y adecuación de nuevo mobiliario y decoración, entre otras.

Para la presidenta de la Fundación, Davinia Domínguez, “este proyecto tiene objetivo mejorar la estancia de los niños que están ingresados en este centro sanitario, y con ello hacerles un poco más llevadera su permanencia en el mismo. Se trata de ofrecerles todas las garantías de comodidad y seguridad para que tengan su propio espacio de desconexión, de entretenimiento y de evasión, algo que es fundamental mientras muchos de ellos están recibiendo tratamiento médico. Apostar por impulsar y crear este tipo de espacios, es apostar por la salud, la salud de los niños que están atravesando un periodo de ingreso médico, y con ello normalizamos y conseguimos que se evadan por un tiempo de la rutina que implican los tratamientos a los que están siendo sometidos”.

Davinia Dominguez, con personal sanitario del HUC / Hiperdino

El proyecto de construcción de esta sala y de la terraza ha contado con un presupuesto cercano a los 130.000 euros, de los cuales 90.000 euros fueron destinados a las obras de ejecución, y el restante a mobiliario y decoración. Las dos estancias, tanto la interior como la exterior cuenta con un mobiliario acorde a las necesidades de los menores, con tonalidades pasteles y aptos para el uso de los pequeños.

Este es el tercer proyecto de estas características que la Fundación DinoSol, financia, dentro de su programa “Respiro” en centros sanitarios. En 2024, inauguró la sala de descanso para familias y menores ingresados del Hospital Molina Orosa en Lanzarote y el pasado año, 2025, puso en marcha una nueva consulta de atención al duelo perinatal en el CAE de Telde (Centro de Atención Especializada).

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias. Implementa proyectos clave como Alimentos con Vida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible. Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.

La presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez con el director del Servicio Canario de Salud y el gerente del HUC, respectivamente / Hiperdino

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, señaló que “hoy se inaugura mucho más que un nuevo espacio físico, un lugar pensado para la sonrisa, el juego, el descanso y la esperanza de los niños y niñas, y también para sus familias”. Goya agradeció a Dinosol su compromiso social con el hospital y con los pacientes y explicó que este nuevo espacio emana de la Estrategia Centrada en la Persona del SCS que se inspira en los principios de humanización de la asistencia y de los espacios de atención al paciente, de forma que el período de ingreso hospitalario sea lo más confortable posible.

El gerente del HUC, Rafael Martín, agradeció también a la Fundación DinoSol su implicación en este proyecto y destacó que este nuevo entorno permitirá ofrecer a los menores ingresados y a sus acompañantes “un espacio más abierto, cómodo y adaptado a sus necesidades durante el tiempo de hospitalización”.