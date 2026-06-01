Raúl Rabadán renuncia a la dirección científica del CNIO

Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que actualmente atraviesa una situación de crisis. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado a conocer la decisión de Rabadán que "respeta, pero que también lamenta".

Rabadán, catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), logró la dirección tras presentarse y aceptar al concurso lanzado por el CNIO, que lo eligió el pasado 4 de septiembre. Ante esta "decisión irrevocable por parte del doctor Rabadán, el Ministerio, en un patronato convocado para el próximo 8 de junio, incorporará en su orden del día la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".

La previsión inicial era que Rabadán se incorporara al CNIO el pasado 1 de mayo. Él mismo el pasado 19 de enero explicó que quería liderar una etapa de renovación científica, institucional y organizativa "en un momento muy complejo para la institución". Su prioridad habría sido fortalecer lo que funciona y mejorar lo que puede mejorarse para abordar los retos actuales de la investigación del cáncer con las mejores herramientas, sin embargo finalmente ha optado por no asumir el cargo.

El CNIO lleva más de un año inmerso en una crisis que, entre otros, provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé, quien a su vez renunció, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general. El pasado 10 de abril el patronato ratificó por mayoría absoluta la candidatura de Cristina Navarro Enterría para la dirección de gerencia, convirtiéndose así en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección en el citado organismo.

El CNIO también se enfrenta a las diligencias de investigación abiertas el pasado 26 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica.