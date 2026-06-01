Javier Moll: "EL PERIÓDICO cuenta hoy con un equipo cohesionado y ganador"

Día de máxima emotividad para EL PERIÓDICO. El primer impacto se ha recibido en este diario del grupo Prensa Ibérica cuando sus redactores han ido constatando, al mirar hacia el despacho acristalado que hasta el viernes ocupaba Albert Sáez, que allí estaba por primera vez la nueva directora, Gemma Martínez. Luego llegaría el acto oficial de relevo, donde el termómetro emotivo ha alcanzado su temperatura máxima, y que ha culminado con un sentido abrazo entre Sáez y Martínez acompañado por un largo aplauso de toda la redacción.

Este aplauso y estos abrazos atestiguan que EL PERIÓDICO cuenta hoy "con un equipo cohesionado y ganador" y que queda lejos esa época pandémica en la que "la moral estaba por los suelos", según ha constatado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, que ha sido el primero en tomar la palabra y en dirigirse a los presentes. "Quiero daros las gracias a todos -ha señalado el editor- y pediros, de todo corazón, que le prestéis a Gemma el mismo apoyo y entusiasmo que habéis tenido hasta la fecha con Albert". "Es un momento muy emocionante -ha añadido-, porque esto significa que la empresa cree que EL PERIÓDICO ha consolidado una nueva etapa y podemos dejarlo en unas manos tan cualificadas como las de Gemma después de haber pasado por una etapa de cirugía intensiva y cuidados intensivos", ha enfatizado Moll, que estaba acompañado por Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica.

Martínez, la nueva directora de EL PERIÓDICO, ha agradecido "la confianza" de los editores y constatando que tomar el mando de un diario que en dos años celebrará su medio siglo de vida es "todo un privilegio" y un "inmenso honor". "Contribuiré con todas mis fuerzas y en la medida de mis posibilidades a hacer de EL PERIÓDICO un diario más fuerte, más innovador, más imprescindible para nuestros lectores y más influyente", ha asegurado en su discurso de posesión del cargo.

Javier Moll, que ha reivindicado que la "razón de ser" del grupo familiar es el periodismo de proximidad y la información local e hiperlocal, ha puesto en valor el trabajo realizado en los últimos seis años por Albert Sáez, la persona a la que él mismo encomendó que "corrigiera el rumbo de EL PERIÓDICO". "Han sido años apasionantes pero difíciles. Albert ha sabido no solo reconstruir la identidad del diario, sino también crear un equipo muy sólido, con la ayuda de Gemma y de los subdirectores y redactores jefe que le han acompañado en esta etapa".

Acto de relevo en la dirección de El Periódico, que asume la nueva directora Gemma Martínez. En la foto, foto de familia con la redacción. En primera fila de izda a dcha: Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, Fèlix Noguera, Director general de gestión de Cataluña y Baleares de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, Directora Editorial en Prensa Ibérica, a nueva directora de El Periódico, Gemma Martínez, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, el director saliente de El Periódico, Albert Sáez, Judith Pons, secretaria de dirección, Mabel Mas, directora general de El Periódico, y Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica. Barcelona, 1 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

"Pero no creáis que Albert se va a ir muy lejos, estará por aquí", ha dejado claro Moll, que ha aprovechado el evento para anunciar que Sáez presidirá a partir de ahora el Comité Editorial de EL PERIÓDICO, en sustitución de Joan Tapia. Además, el veterano periodista pasará a desempeñar nuevas responsabilidades en el grupo Prensa Ibérica. Así, a su cargo actual de director general de Contenidos, sumará el de director de Relaciones Institucionales, tomando el relevo a Carmelo Calvo. "No sé quién me dijo que 'parece que Albert ha caído en desgracia'. Pero, no, lo que pasa es que ha caído en gracia desde hace muchos años", ha bromeado el presidente tras enumerar las nuevas responsabilidades del hasta ahora director.

En este punto, el propio Sáez ha tomado la palabra asegurando que EL PERIÓDICO tiene "una gran oportunidad por delante" gracias a que cuenta con un equipo "que es muy bueno" y que "está a punto de alcanzar su punto álgido de rendimiento profesional". "Quiero daros las gracias a todos", ha añadido Sáez, visiblemente emocionado al referirse a la "pieza clave" que ha sido Gemma Martínez en el proceso de transformación del diario que ha liderado. Ha tenido también palabras de elogio para la secretaria de redacción, Judith Pons, y para Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica en Catalunya, ya que "un diario es como una bicicleta de dos ruedas, y por mucho que la rueda editorial vaya bien, si la rueda económica falla, la bicicleta se cae".

"Sé la responsabilidad que es dirigir en tiempos tan exigentes"

La nueva directora, Gemma Martínez, se ha referido a los 2.190 días en lo que ha ocupado la dirección adjunta como "los días profesionales más importantes de su vida" y ha agradecido "la confianza" que los editores han depositado en ella. "Sé muy bien la responsabilidad que supone dirigir un diario como EL PERIÓDICO en unos tiempos tan exigentes para el periodismo. Asumo este reto con mucha ilusión, con ambición, pero obviamente también con mucho respeto. Y tengo que decir que poder hacer eso en una empresa familiar, con propósito, como es Prensa Ibérica, con cuyos valores me siento tan identificada, es un privilegio que nunca olvidaré", ha reflexionado emocionada ante toda la redacción.

Asume la nueva directora de El Periódico, Gemma Martínez. Detrás, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y al director saliente de El Periódico, Albert Sáez. / Ferran Nadeu / EPC

"Los diarios no los hacen los directores, -ha apuntado Martínez- los diarios los hacen las redacciones, los hacen quienes salen a la calle a ejercer la profesión más bonita del mundo, que es el periodismo, quienes persiguen una exclusiva y quienes siempre llevan puesta la camiseta del periódico". En su discurso de toma de posesión, y en el actual contexto geopolítico, la nueva directora ha puesto en valor el periodismo, ya que "ningún algoritmo puede reemplazar nunca a una buena pregunta": "Hacemos uno de los trabajos más necesarios que existen. Contamos lo que pasa, explicamos por qué pasa, damos contexto cuando todo se acelera, combatimos el ruido con la información y ayudamos a nuestros lectores a entender un mundo cada vez más complejo".

Noticias relacionadas

Martínez ha explicado que en los próximos años, El Periódico se concentrará en "lo que aporta más valor a nuestros lectores, hacer más de aquello que funciona, tener el coraje de dejar atrás aquello que ya no nos permite avanzar y afrontar los cambios que se avecinan con la misma actitud con la que siempre hemos afrontado las noticias, con curiosidad, con rigor y sin miedo". "Tenemos una oportunidad enorme, la oportunidad de escribir juntos el próximo capítulo de una historia que empezó hace casi 50 años, porque en 2028 EL PERIÓDICO cumplirá 50 años", ha concluido la nueva directora.