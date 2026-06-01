Polémica
Un grupo financiero alemán retira del aeropuerto de Palma un cartel que causó un aluvión de críticas
Sparkassen-Finanzgruppem pide disculpas por colgar una lona en la que se leía "Lo que pasa en Malle, se paga en Malle", el nombre coloquial que se usa en Alemania para referirse a la isla
Ciro Krauthausen
La presión ejercida en Mallorca ha dado resultado. El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe retirará la polémica lona instalada en el aeropuerto de Palma. "El encargo ya se ha realizado", señala el portavoz de la compañía, Stefan Marotzke, en un correo electrónico remitido al diario Mallorca Zeitung, de Prensa Ibérica.
En el gran cartel que anuncia el sistema de pago Wero, situado en el aparcamiento del aeropuerto, podía leerse: "Lo que pasa en Malle, se paga en Malle". Tanto la alusión a la frase "Lo que pasa en Las Vegas..." como el uso del término "Malle", nombre coloquial que se usa en Alemania para referirse a la isla, fueron percibidos de forma prácticamente unánime como una falta de respeto.
Disculpas por el mensaje
“Nos tomamos muy en serio estas críticas, también porque Sparkassen-Finanzgruppe defiende, por principio, una mayor unidad en Europa”, indica el correo. “Para nosotros, el sistema de pago común Wero es un elemento importante para reforzar la soberanía y la cohesión europeas. Por ello lamentamos profundamente que no hayamos logrado transmitir el mensaje que pretendíamos y que en Mallorca se haya percibido como una falta de respeto. Lo cierto es que los matices humorísticos se interpretan de forma muy distinta según el idioma y pueden generar percepciones no deseadas. Pedimos disculpas por ello”.
El Govern balear había pedido la retirada
Con esta decisión, el grupo financiero alemán atiende también la petición del Govern . El gestor aeroportuario Aena, en cambio, se había negado a retirar la lona. “Atendiendo al criterio del Govern , corregiremos los materiales publicitarios objeto de críticas. El gran cartel publicitario del aeropuerto de Palma se retirará tan pronto como sea técnicamente posible”, señaló el grupo financiero.
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