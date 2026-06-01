Investigación
Detenido en Granada un menor por filtrar datos de miembros de instituciones sensibles del Estado
La filtración afectó al Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y a miembros de la Policía y la Guardia Civil, entre otros
EFE
Un menor de edad ha sido detenido en la provincia de Granada por presunta revelación de secretos después de que publicara en diversos portales de internet datos de carácter personal relativos a integrantes de diferentes instituciones sensibles del Estado, entre ellas el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Ministerio Fiscal o el Consejo de Seguridad Nacional.
La revelación de datos también afectó a organismos como la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, además de a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según un comnicado de la Policía Nacional, tras la localización del presunto autor, que es menor de edad según han informado a EFE fuentes de la investigación, se procedió al registro de su domicilio, donde los agentes intervinieron diverso material informático y tecnológico que ya está siendo analizado por los especialistas.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid, se inició tras detectarse la difusión masiva de estos datos, lo que generaba un "riesgo inmediato" para la seguridad e integridad de los afectados y de las instituciones.
Ante la gravedad de los hechos, se activó de forma urgente un dispositivo de localización y detención que culminó el pasado 27 de mayo con la detención del autor y el registro de su domicilio.
Según la Policía, esta investigación ha puesto el foco en el creciente riesgo que representan las campañas de exposición masiva de datos personales en las redes, especialmente cuando afectan a miembros de instituciones estratégicas del Estado.
La operación continúa abierta para esclarecer la posible implicación de otras personas y desarticular, de forma completa, la red de perfiles implicados.
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