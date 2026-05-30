La gripe aviar impulsa al alza el precio del huevo tras sacrificar 2,7 millones de aves

La temporada de gripe aviar en las granjas españolas desde otoño ha sido "muy dura" hasta el punto de que se han sacrificado 2,7 millones de aves ponedoras (5,6 % del censo) y un descenso en la producción de 32,5 millones de docenas de huevos que han contribuido a la subida de precio del producto. Así lo ha confirmado en una entrevista con Efeagro la directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, quien ha hecho un repaso a la situación sectorial marcada por el impacto sanitario en la cabaña y por la inflación que afecta a este alimento.

Los focos de influenza aviar (16 brotes desde septiembre pasado y ocho de ellos en gallinas ponedoras) han dejado el parque (censo) actual de gallinas ponedoras en España en los 47,2 millones de aves tras perder esas casi tres millones de gallinas. Es "pronto", según Fernández, para tener un impacto económico de la influenza aviar en las granjas afectadas porque muchas de ellas aún están desarrollando el protocolo sanitario una vez se conoce un positivo a la enfermedad.

El periodo entre la detección del positivo, el vaciado sanitario y demás fases hasta la reapertura de las naves supera el medio año, según ha indicado. Fernández es consciente de que la influenza aviar es una "amenaza" que el sector "va a tener que afrontar este año y los siguientes", por lo que "hay que seguir trabajando para intentar reducir los riesgos en el futuro" y "ahí es fundamental elevar la bioseguridad".

El impacto de la gripe aviar -con menos censo de ponedoras en España pero también en la Unión Europea- unido a un consumo creciente (en España los hogares compraron un 3 % más de huevo en el último año -datos año móvil noviembre de 2025-) y la reconversión de "muchas" granjas para eliminar las jaulas han provocado la "tormenta perfecta" para esa inflación que fue del +14,7 % anual en abril pasado.

A pesar de ese contexto, el huevo sigue siendo un alimento básico que no se deja de consumir porque tiene una relación calidad-precio "muy buena" y goza del "mejor perfil nutricional", ha explicado.

Gallinas en una granja, en una imagen de archivo. / EP

Impacto de la guerra y aranceles

En cuanto al impacto de la guerra en Oriente Medio, el sector productor está "alerta" por cómo puede afectar al suministro de vitaminas, minerales o aminoácidos que importan desde Asia. Por el momento "hay disponibilidad" pero siguen pendientes de la evolución de un conflicto que, como a otros muchos sectores, también le ha afectado en el coste de insumos y materias primas como los envases.

La guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, otro de los asuntos que marca la actualidad, no les afecta en gran medida porque el sector vende poco a ese destino. Fernández ha lamentado la diferencia de exigencias en cuanto a producción y trazabilidad entre los productores comunitarios y los estadounidenses. Genera una "distorsión" de la competencia entre las dos partes comerciales "que juega a favor de Estados Unidos", ha subrayado.

En cuanto al impulso dado por la Unión Europea a acuerdos de libre comercio, como el cerrado con los países del Mercosur, ve "lógico" que el club comunitario busque "alternativas" a las "distorsiones que genera Estados Unidos en el comercio mundial". No obstante, se queja de estos pactos porque la UE es "tremendamente exigente" con los requisitos de producción interna, lo cual conlleva "mayores costes" y "reduce la competitividad" respecto a las importaciones.

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La "única manera" de proteger este modelo europeo de producción es "exigir a los alimentos importados los mismos" estándares y exigencias en materia de bienestar animal, alimentación, sostenibilidad medioambiental o uso de medicamentos veterinarios, ha concluido