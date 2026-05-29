Una terapia oral diaria muestra resultados "extraordinarios" en cáncer de pulmón avanzado

Una terapia oral diaria de Pfizer ha mostrado resultados "extraordinarios" en cáncer de pulmón avanzado. Pfizer ha anunciado los resultados del seguimiento a siete años del estudio CROWN, ensayo en Fase III que evalúa lorlatinib (de nombre comercial 'Lorviqua'), un inhibidor ALK positivo de tercera generación, en comparación con crizotinib, en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado ALK positivo no tratados previamente. Las conclusiones muestran una probabilidad del 55% de supervivencia libre de progresión y una reducción de la progresión de metástasis cerebrales en un 94%.

CPNM son las siglas de Carcinoma Pulmonar No Microcítico (también conocido como cáncer de pulmón de células no pequeñas). Representa la inmensa mayoría de los casos (entre el 75 y el 80%) de pulmón. Los tumores ALK positivos aparecen en alrededor del 3 al 5% de los pacientes.

Aproximadamente, entre el 25-40% de las personas con este tipo específico de cáncer de pulmón avanzado pueden llegar a desarrollar metástasis en el cerebro durante los dos primeros años desde el diagnóstico inicial, lo que suele asociarse con un pronóstico más complejo y que puede afectar de forma importante a su día a día y a su calidad de vida.

Respuesta tumoral

"Estos resultados son extraordinarios, no solo por el mantenimiento de la respuesta tumoral, sino por lo que suponen para los pacientes: un cambio de paradigma en las expectativas del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico ALK+ en estadios avanzados", ha comentado el doctor Javier de Castro Carpeño, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.

"Observar este nivel de beneficio a largo plazo con una terapia oral diaria, tanto en el mantenimiento de la supervivencia libre de progresión como en la prevención de metástasis cerebrales, habría sido difícil de imaginar cuando se desarrollaron las primeras terapias dirigidas contra el ALK hace una década", apunta el especialista sobre los resultados que la farmacéutica Pfizer ha dado a conocer en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), que se celebra en Chicago (Estados Unidos)

Supervivencia

Tras siete años de seguimiento, los pacientes presentaron una probabilidad del 55% de supervivencia libre de progresión. Los resultados de este seguimiento a siete años demostraron que lorlatinib previno y controló de forma duradera las metástasis cerebrales, con una reducción del 94% del riesgo de desarrollar progresión intracraneal sin que se produjeran nuevos eventos de progresión intracraneal después de los primeros 30 meses.

"Detrás de cada ensayo clínico hay alguien que sigue adelante con su vida, criando a sus hijos, desarrollando su carrera profesional, creando recuerdos, sin que la enfermedad avance. Estos datos refuerzan la posibilidad de controlar la enfermedad a largo plazo y suponen un avance relevante e histórico en cáncer de pulmón avanzado y para quienes conviven con esta patología", ha resaltado la doctora Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de A Coruña.

Beneficio inédito

"Los últimos resultados del estudio CROWN reflejan un beneficio clínico a largo plazo inédito. Las estimaciones indican que la gran mayoría de los pacientes, tras siete años, continúan sin progresión de la enfermedad. Aunque no podemos hacer comparaciones directas de diferentes estudios, estaríamos hablando de la supervivencia libre de progresión más prolongada registrada hasta la fecha en cáncer de pulmón", ha comentado José Chaves, director Médico de Pfizer España.

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En 2026, se estima que cerca de 35.000 personas serán diagnosticadas de cáncer de pulmón en España, siendo el tercer tipo de tumor más frecuente tanto en hombres (23.079) como en mujeres (11.829). Además, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con procesos oncológicos a nivel mundial y, en España es la principal causa de defunciones en hombres y, por primera vez, también en mujeres, superando al cáncer de mama.