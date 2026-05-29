La caída de Isak Andic en Mutua Universal meses antes de su muerte que usa la defensa de su hijo Jonathan

"Este vídeo es muy importante para mí": así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre, Isak Andic, el fundador de Mango, en la sede de Mutua Universal, meses antes de que el magnate de la moda falleciera al precipitarse por un barranco en Collbató, el 14 de diciembre de 2024. Este es el video de ese incidente, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La grabación ha sido aportada por Cristóbal Martell, defensor de Jonathan, que fue detenido por los Mossos el pasado 19 de mayo. Tras declarar, la jueza de Martorell que investiga el presunto homicidio acordó su prisión eludible bajo fianza. 30 minutos tardó en presentarla. Su letrado ha interpuesto ya un recurso contra esa decisión.

Un grupo de empresarios ya de edad avanzada (el VESP, los Veteranos Empresarios Sobradamente Preparados) celebraba una de sus cíclicas comidas. Juan Echevarría, que tenía entonces 99 años, era el anfitrión y organizó el encuentro en la sede de la Mutua Universal, de la que era presidente. Entre los integrantes del selecto grupo, acudía por segunda vez Isak Andic, fundador de Mango, que solo pudo ingresar en el club una vez cumplidos los 70 años. Pero antes de la comida tuvo lugar un pequeño incidente: el empresario tropezó y cayó. Un empleado de seguridad le socorrió en plena caída, evitando así que se golpeara en la cabeza con una mesa de mármol y que las consecuencias del impacto fuera más graves.

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El empresario se repuso sin más problemas y asistió a la comida del VESP, del que forman parte también figuras como Miquel Roca, Salvador Alemany o Joan Molins y del que también formó parte Joan Uriach antes de su fallecimiento. En su recurso, la defensa sostiene que el fundador de Mango padecía artritis en las rodillas.