Normalizar el dolor de vesícula puede poner en riesgo la salud

Los cálculos en la vesícula biliar (colelitiasis) son una de las patologías digestivas más frecuentes y, aunque en muchos casos pueden permanecer asintomáticos durante años, los especialistas advierten de que una vez diagnosticados y cuando comienzan los síntomas o incluso antes, no debe infravalorarse su tratamiento. El retraso en el mismo puede derivar en complicaciones graves que obliguen a realizar cirugías de urgencias, que pueden aumentar la morbimortalidad.

La colecistectomía laparoscópica, intervención mínimamente invasiva, mediante la cual se extirpa la vesícula biliar a través de pequeñas incisiones, se ha consolidado como el tratamiento de referencia para las enfermedades benignas de este órgano y, especialmente, para los casos de cálculos sintomáticos.

“El principal problema es que muchos pacientes normalizan el dolor o las molestias digestivas y retrasan la consulta médica pensando que se trata de algo pasajero. Sin embargo, cuando la vesícula empieza a dar síntomas, el riesgo de presentar complicaciones aumenta considerablemente”, explica el doctor Hermógenes Díaz, jefe de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirónsalud Tenerife y pionero en la Sanidad Canaria en la realización de la colecistectomía laparoscópica.

Síntomas de un cólico biliar

Los síntomas más habituales del cólico biliar suelen aparecer después de comidas copiosas o ricas en grasas. El conocido cólico biliar se manifiesta como un dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen que, en ocasiones, se irradia hacia la espalda o el hombro derecho. “A este cuadro”, añade el especialista, “pueden sumarse náuseas, vómitos, sensación de hinchazón o intolerancia digestiva, y cuando el dolor se prolonga durante horas o aparece fiebre, puede indicar ya una complicación importante”

El riesgo de retardar una colecistectomía

Entre las complicaciones más frecuentes de retardar una colecistectomía destaca la colecistitis aguda, una inflamación de la pared de la vesícula, que se produce cuando un cálculo bloquea su salida natural a la vía biliar principal. Esta patología es un proceso infeccioso consistente en dolor constante y fiebre, que si sigue evolucionando puede gangrenar la pared vesicular y acabar en una perforación de la vesícula, provocando una peritonitis, lo que obliga a una cirugía de urgencias.

“Cuando el paciente llega a urgencias con una inflamación avanzada de más 72 horas de evolución, la cirugía en estas circunstancias suele ser técnicamente más compleja y en el postoperatorio se pueden presentar complicaciones. Resulta mucho más difícil que una intervención programada, por lo que no se aconseja su realización . En cambio, si el diagnóstico de la colecistitis es precoz, si se debe realizar la cirugía, porque se disminuyen claramente las complicaciones postoperatorias”, señala el doctor Díaz.

Otra de las complicaciones más peligrosas es la pancreatitis aguda de origen biliar, que ocurre cuando un cálculo sale de la vesícula y obstruye el conducto pancreático. “Esta inflamación del páncreas requiere ingreso hospitalario e incluso cuidados intensivos en los casos más graves. Además, algunos pacientes pueden sufrir secuelas permanentes”, advierte el especialista del Hospital Quirónsalud Tenerife.

El especialista también alerta del riesgo de presentar una Colangitis. Se trata de una infección de la bilis, ocasionada por la obstrucción de la vía biliar principal por los cálculos y que puede ser potencialmente mortal, al transformarse en una colangitis supurada, provocando fiebre alta, ictericia y finalmente sepsis.

Una cirugía mínimamente invasiva y con rápida recuperación

Para evitar estas complicaciones, se indica la cirugía laparoscópica de vesícula, la cual, además , ofrece importantes ventajas para el paciente. La intervención se realiza mediante pequeñas incisiones por las que se introducen una cámara de alta definición y el instrumental quirúrgico especializado.

De las ventajas, el factor estético hay que tenerlo en cuenta, pero como indica el doctor Díaz “lo más importante es que se reduce no solo el dolor postoperatorio, sino , también, se disminuye la estancia hospitalaria y se acelera la recuperación. El paciente suele levantarse y caminar pocas horas después de la cirugía y, en la mayoría de los casos, puede recuperar su actividad cotidiana en pocos días”.

La colelitiasis debería requerir cirugía siempre e indicarse claramente la intervención cuando aparecen los cólicos biliares, la colecistitis, la pancreatitis o cualquier otra complicación derivada de esa patología. “Además”, subraya el cirujano, “se puede vivir perfectamente sin este órgano, ya que el hígado se adapta perfectamente a ese déficit, produciendo y eliminando la bilis adecuadamente y en todo momento ”.

“El gran error es esperar demasiado tiempo pensando que el problema desaparecerá solo y que no habrá complicaciones. En medicina, adelantarse a las complicaciones de cualquier enfermedad, siempre mejora el pronóstico y facilita tanto la cirugía como la recuperación del paciente”, concluye el doctor Hermógenes Díaz.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.