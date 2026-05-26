Ciencia
El investigador Rafael Luque, Premio Princesa de Girona de Investigación 2026: "Gracias por poder ser altavoz para inspirar a los jóvenes"
"Llevo más de 15 años llevando el telescopio por todos los pueblos y regiones de Andalucía", ha explicado tras recibir el galardón
EP
El investigador prieguense del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Rafael Luque, ha sido proclamado Premio de Investigación 2026 Princesa de Girona en el CongreFest que se ha celebrado en Murcia este martes. Luque ha agradecido el reconocimiento señalando que los valores que representa la Fundación son los que intenta aplicar en su carrera y su proceso de divulgación científica. "Llevo más de 15 años llevando el telescopio por todos los pueblos y regiones de Andalucía", ha explicado.
Así, ha agradecido a la Fundación "poder tener la oportunidad y un altavoz para inspirar a jóvenes no sólo ya en las zonas rurales de Andalucía, sino de toda España para seguir carreras de ciencia, para hacer investigación científica y hacerlo a través de la astronomía que nos permite, bajo un mismo cielo, ver que no tenemos diferencias".
Quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona
La ciudad de Murcia acoge esta semana la quinta y última parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa Girona que este martes ha contado con la presencia del Rey Felipe VI en el Princesa de Girona CongresFest para presenciar el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026.
Acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sido recibido por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.
Por sorpresa, el tenista murciano Carlos Alcaraz ha participado en una charla sobre su carrera.
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