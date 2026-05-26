El Gobierno autoriza el reparto de 172,4 millones para reforzar la Atención Primaria y de 60 millones para ampliar la cartera de salud bucodental

El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de 172.425.000 euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026. Además, el Gobierno ha autorizado la distribución de 60 millones para ampliar la cartera de salud bucodental.

En el caso de Atención Primaria, informa el Ministerio de Sanidad, la medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

Procedimientos e IA

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.

Asimismo, los créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.

Violencia de género

El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.

Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, detalla Sanidad. El acceso al 100 % de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente; y, tras verificar que las comunidades autónomas y el INGESA cumplen con los requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.

La financiación se distribuirá a través de dos aplicaciones presupuestarias. Una, de 85,3 millones de euros en la que, además de la distribución de 84.986.352 euros a las comunidades, se transferirá al INGESA la cantidad de 314.372 euros, para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La otra partida será de 87.124.000 euros. Además de la distribución de 86.801.588 euros a las comunidades, se transferirá al INGESA la cantidad de 321.372 euros.

Salud bucodental

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe total de 60.058.000 euros.

La medida tiene como objetivo continuar incrementando la cobertura de atención bucodental en los colectivos priorizados e iniciar la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de estas prestaciones.

En España, indica Sanidad, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental forma parte de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. El plan prioriza especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.

Cobertura del 30%

En el último año, este despliegue, enfatiza el Ministerio, ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4% en la población infantojuvenil (supone un incremento de 5,2 puntos respecto al año anterior) y del 25% en el colectivo de mujeres embarazadas. Asimismo, tras iniciar en 2025 la incorporación de los mayores de 65 años, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3%, cifra que se busca potenciar con la nueva inversión aprobada.

El acuerdo aprobado contempla que el 10% de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90% restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.

Los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades autónomas e INGESA deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa.