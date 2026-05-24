Miriam Hernández (39 años, ganadora del Wedding Cake Designer of the Year): «Desde pequeña, veía pasteleros trabajando y me tocaba el corazón»

A sus 39 años, la tinerfeña Miriam Hernández ha logrado convertir una pasión nacida entre hornos y mangas pasteleras en un negocio reconocido en el competitivo mundo de la repostería de lujo en Inglaterra. No en vano, acaba de ganar el premio Wedding Cake Designer of the Year en la segunda edición de los London Wedding Awards 2026. Tras una década viviendo en Londres, este galardón viene a confirmar una trayectoria construida a base de trabajo, intuición y mucho amor por el detalle.

¿Cuáles fueron sus comienzos en el mundo de la pastelería?

Siempre he sido pastelera y decoradora de tartas. En Tenerife trabajaba en la panadería y pastelería familiar que creó mi padre. Empecé siendo muy joven, prácticamente una adolescente, y durante muchos años trabajé sin parar haciendo tartas todos los días. Cuando me fui a Inglaterra tenía 29 años y ya llevaba más de 15 trabajando intensamente en esto.

¿Por qué decidió dejar Tenerife?

Quería cambiar el ritmo de vida. Siempre había trabajado mucho y necesitaba otra manera de organizarme. Cuando llegué empecé trabajando en una pastelería. Después tuve a mi hijo y comencé a hacer tartas para amigas españolas que vivían allí, que empezaron a recomendarme. Yo ni siquiera hablaba inglés y mis clientes españoles me ayudaron mucho haciéndome publicidad. Poco a poco aquello creció hasta convertirse en un negocio.

¿Por qué eligió Londres?

Porque sentía que necesitaba hacer algo mío. Yo agradezco mucho todo lo que viví trabajando con mis padres, pero había llegado un punto en el que estaba agotada. Necesitaba salir y encontrar otra forma de vivir y de trabajar. No quería dejar la profesión, quería cambiar la manera de hacerlo.

¿Se formó específicamente para dedicarse a este sector?

Sí. Estudié pastelería y hostelería en Puerto de la Cruz. Además, he hecho muchísimos cursos especializados de tartas personalizadas, chocolate, esculturas, efectos decorativos… Tengo más de 50 cursos pequeños. Siempre he tenido muchas ganas de aprender y seguir perfeccionando técnicas.

¿Por qué decidió especializarse precisamente en la decoración de tartas?

Desde pequeña me fascinaban. En la panadería de mi padre veía a los pasteleros trabajando y aquello me tocaba el corazón. Lo veía como algo especial. Cuando terminaba mi jornada, me quedaba practicando sola por las tardes. Hacía tartas malísimas al principio, pero no podía parar. Gasté muchos ingredientes practicando. Mis padres se dejaron bastante dinero en mi aprendizaje.

Miriam Hernández trabajando en una de sus tartas. / El Día

¿Qué es lo que más le atrae de crear tartas?

Poder expresar algo y conseguir exactamente lo que el cliente imagina. Sufría mucho cuando veía que una tarta no quedaba como se había encargado, me afectaba. Entonces siempre quería arreglarlo. Esa obsesión por el detalle se me quedó grabada y hoy sigue siendo parte de mi forma de trabajar.

¿Sus tartas tienen un sello personal?

Sí, aunque me cuesta explicarlo. Creo que una parte importante es el sabor. Mis tartas no son excesivamente dulces y eso sorprende porque la gente no está acostumbrada. Además, tengo muchas variedades y voy cambiando sabores constantemente. Y luego está el diseño: son tartas con muchos detalles y hechas con paciencia. Cuando alguien ve una de mis tartas, reconoce mi estilo.

¿Cuál ha sido el encargo más extraño que te ha hecho?

Muchos. Una vez me pidieron una tarta decorada con marihuana y cigarros. Otra vez hice una inspirada en un juego de bolas con un barco chocando contra la estructura. A veces me encantaría saber la historia que hay detrás de los encargos porque son muy curiosos.

La tinerfeña pastelera en Londres. / El Día

En las bodas, sin embargo, la tarta parece un elemento universal.

Totalmente. Da igual la cultura o la religión. La tarta representa la celebración del amor. Siempre está ahí.

Acaba de recibir el Wedding Cake Designer of the Year. ¿Qué supone?

Ha sido muy emocionante. Es un premio en el que seleccionan a las mejores empresas de tartas de boda y no me lo esperaba para nada porque había empresas mucho más grandes y con más experiencia. Este premio me hace creer aún más en lo que puedo hacer. A veces uno mismo no es consciente de hasta dónde puede llegar. Tengo muchas ideas y quiero seguir creciendo dentro de la pastelería de lujo. Trabajo con agencias de marketing haciendo lanzamientos de productos y me encanta crear dulces inspirados en perfumes, coches o productos exclusivos, jugar con colores y texturas y convertirlos en tartas.

¿Cuándo volverá a Tenerife?

En agosto. Aunque esta vez no será para descansar porque mis padres celebran su 50 aniversario y tengo que hacerles la tarta.