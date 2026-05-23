Madrid activa 55.700 plazas en casas, colegios y parroquias para acoger a los peregrinos del viaje del Papa: "Es un milagro"

Para Marcos Hermosel y su familia acoger a cuatro peregrinos durante el viaje apostólico del papa León XIV a España del próximo mes de junio es de alguna forma "devolver la generosidad recibida" cuando él mismo, siendo catequista, viajaba a las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) o a algún encuentro con el Papa en el extranjero y era acogido con "sencillez y mucha generosidad".

Marcos, su mujer, Astrid, y sus cuatro hijos (Agustín, 21 años; Luis, 18; Clara, 15, y Marcos, 9) abrirán la puerta de su casa para que cuatro fieles de fuera de Madrid puedan tener un lugar donde dormir y un techo bajo el que cobijarse. "No tenemos grandes medios, no es un ningún acto heroico, es muy sencillo. Es ofrecer un lugar para que duerman, desayunen y se puedan duchar", revela Marcos, director del Colegio Diocesano de Madrid, una suerte de seminario menor donde se acompaña a chavales adolescentes que reciben una primera llamada, vocaciones tempranas, "para cuidar esa vocación, ese discernimiento para saber si ingresan en el seminario".

"No tenemos grandes medios, no es un ningún acto heroico, es muy sencillo. Es ofrecer un lugar para que duerman, desayunen y se puedan duchar" Marcos Hermosel — Padre de una familia que abrirá su casa a peregrinos

Esta familia es una de las muchas que van a dar alojamiento a los miles de peregrinos que estarán en Madrid del 6 al 9 de junio para participar en los numerosos actos de León XIV en la ciudad. Con el mismo objetivo se abrirán puertas de colegios, instituciones e iglesias. "Hemos generado hasta ahora 55.720 plazas de acogida, pero estimamos que podremos llegar a las 60.000", explica a EL PERIÓDICO Gabriel Benedicto, vicario episcopal de la Vicaría VI de Madrid y coordinador de esta maraña de solidaridad que en muy breve periodo de tiempo se ha ido tejiendo.

Las calles de Madrid comienzan a engalanarse con los colores vaticanos blanco y amarillo para que el papa se sienta como en casa. / ANA MARQUEZ / EFE

"Es un milagro de la providencia que hayamos conseguido esto con el poco tiempo que hemos tenido, apenas dos meses", aprecia Benedicto sobre una iniciativa que suma un total de 3.080 camas, la mitad de ellas en casas particulares y la otra mitad en congregaciones religiosas. El resto, deberá dormir en el suelo con su esterilla y su saco de dormir. Unas 36.000 del total de las plazas serán en parroquias y alrededor de 10.000 en colegios.

Demanda de 40.000 plazas por ahora

Lo cierto es que la oferta de plazas está siendo muy superior a la demanda, que al cierre de esta edición se situaba en cerca de 40.000, aunque la cifra aumenta cada día. De ellas 14.000 son de fieles menores de 18 años y 12.000 son de peregrinos de entre 18 y 30 años. Según los datos que maneja la Archidiócesis, son alrededor de 1.300 los grupos que han pedido acogida, principalmente de España, aunque también hay extranjeros, sobre todo portugueses, y también se va a responder a las 300 peticiones de plaza para personas con movilidad reducida.

Benedicto valora muy positivamente la ola inmensa de solidaridad que han recibido tanto "de la vida religiosa y vida consagrada, como de colegios y congregaciones, instituciones, polideportivos y colegios, además de parroquias y también familias vinculadas a parroquias y colegios". Las canchas de fútbol y los patios del colegio se convertirán así en gigantes hoteles al aire libre: "Es un sistema muy diversificado".

El grueso de las plazas serán en parroquias y colegios, donde los peregrinos podrán instalar sus sacos de dormir

La petición de ayuda se ha hecho desde cada congregación, en reuniones en la parroquia, incluso en la misa de los domingos de la iglesia del barrio. "Nosotros pedimos colaboración a los fieles", recuerda Borja Lizarraga, cura de la parroquia de Santa Cristina y Santa Margarita de Alacoque, en el barrio de Puerta del Ángel, que acogerá a 70 seminaristas de Huelva. Los jóvenes dormirán en los salones de la iglesia y desayunarán allí también, pero había un gran problema: "No hay ducha".

En Puerta del Ángel, 15 fieles de la iglesia del barrio dejarán que 70 seminaristas que duermen en la parroquia se duchen en su casa

Es por ello que pidieron ayuda a los fieles con un resultado "muy bonito", explica el padre, ya que al menos 15 familias van a dejar a los seminaristas subir a ducharse. No es la primera vez que la parroquia, construida en 1906 junto a un asilo y que durante la Guerra Civil fue una checa, acoge a peregrinos, ya lo hizo con decenas de jóvenes lituanos en la JMJ de 2011 con el papa Benedicto XVI. "Fue una experiencia bestial", asegura Borja.

El cura Borja Lizarraga en la entrada de la Parroquia de Santa Cristina y Santa Margarita de Alacoque de Madrid, que acogerá a 70 seminaritas de Huelva durante la visita del papa. / JOSÉ LUIS ROCA

En el caso de Marcos y su familia la llamada también les provino de su parroquia, la de Virgen de la Fuensanta, en Usera, el distrito donde viven. "La propuesta ha llegado a la gente corriente, a cada chico, a cada familia, hay algunas muy numerosas como la nuestra que van a acoger", señala Marcos, que destaca como "un servicio muy importante y bonito" lo que están haciendo los católicos madrileños con la llegada del Pontífice, que tiene una apretada agenda del 6 al 9 de junio que esté en Madrid -luego se desplazará a Barcelona y a Canarias-.

El papa León XIV dirige una oración desde la ventana de su despacho en la Plaza de San Pedro del Vaticano en una imagen de archivo. / ZUMA PRESS

"La visita del Papa es un poco como si te visita tu madre, la que genera unidad en la familia, en este caso la unidad de la Iglesia"

La visita a la capital irá desde lo más concreto -visitará un centro para personas sin hogar de Cáritas en Lucero- a lo más masivo -la misa multitudinaria que se celebrará en la Plaza de Cibeles y a la que se han inscrito 250.000 fieles-. Para el director del Colegio Diocesano el gesto de los fieles madrileños "pone el acento en la fraternidad de la Iglesia porque la visita del Papa es un poco como si te visita tu madre, la que genera unidad en la familia, en este caso la unidad de la Iglesia".

"Es un gesto importante que se viva ese valor y esa virtud y que la gente se sienta acogida allá donde vaya. Es una manera de vivir la fraternidad plena", continúa Marcos, que asegura que todavía no sabe cómo se gestionarán en casa, pero sí es consciente de que serán días para recordar toda la vida. "Mis hijos se adaptan a lo que sea, han vivido campamentos, peregrinaciones con la iglesia, con la comunidad...", apunta.

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Desde la Archidiócesis de Madrid se ha hecho un estajanovista trabajo para coordinar todo este despliegue hostelero con un comité central de 12 personas y decenas de coordinadores por áreas. "En cada institución habrá un equipo de acogida", señala Benedicto, coordinador de esta campaña donde cada dato es registrado, aunque hay centros e instituciones que también están poniendo su grano de arena a título particular y escapan de su control. "Ha habido una reacción muy buena porque todo esto supone una serie de gestiones muy grande", concluye Benedicto.