Euskadi
Cuatro detenidos en los incidentes a la llegada de activistas de la Flotilla al aeropuerto de Bilbao
EFE
La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto de Bilbao en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de esta tarde en sus instalaciones a la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla a Gaza.
Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.
En el trascurso de los incidentes en el aeropuerto, donde un grupo de personas esperaban a los seis miembros de la delegación vasca de la flotilla propalestina, agentes de la Ertzaintza han hecho uso de sus porras y han detenido a cuatro personas por desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad.
Los activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla han llegado cerca de las dos de la tarde procedentes de Turquía al aeropuerto ubicado en la localidad vizcaína de Loiu.
En las instalaciones del aeropuerto de Loiu (Bizkaia), permanecían desde las 11:00 horas compañeros de los activistas para darles la bienvenida.
Su regreso estaba inicialmente previsto para el día de ayer, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
Según la delegación Global Sumud Euskal Herria, los dos activistas fueron hospitalizados por "las lesiones derivadas de la violencia sufrida durante el secuestro por parte de las fuerzas de represión sionistas".
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