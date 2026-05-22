El SCS creará una historia clínica electrónica única para toda la sanidad pública canaria
El proyecto Magec Historia Clínica Electrónica se implantará por fases hasta 2031 y busca unificar la información de pacientes en hospitales y centros de salud
El Servicio Canario de la Salud (SCS) trabaja en la creación de una historia clínica electrónica única para todos los hospitales y centros de salud públicos del Archipiélago. El proyecto, denominado Magec Historia Clínica Electrónica, se desarrollará por fases y tiene como horizonte de implantación completa el año 2031.
El director del SCS, Adasat Goya, presentó esta iniciativa durante una reunión ejecutva con la Dirección del organismo celebrada en Santa Cruz de Tenerife. En el encuentro participaron los directores generales del SCS y las gerencias de hospitales y Atención Primaria de todas las Islas.
La Consejería de Sanidad define el proyecto como una actuación prioritaria para transformar el sistema de información y la gestión de los datos sanitarios tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.
Un único sistema para hospitales y centros de salud
La finalidad de Magec es que el SCS disponga de un único sistema operativo informático para gestionar las historias clínicas de los pacientes. Actualmente, cada centro cuenta con herramientas diferentes para manejar los datos sanitarios, una situación que dificulta la unificación de la información y que desde hace años era una demanda de los profesionales
Sanidad sostiene que esta transformación debe garantizar dos aspectos clave: la continuidad asistencial y la calidad del dato. Es decir, que los profesionales puedan disponer de información fiable y completa cuando atiendan a un paciente, con independencia del centro en el que haya sido tratado antes.
El paso siguiente al Visor de Historia Clínica Unificada
El proyecto de historia clínica electrónica única llega después de la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada, una herramienta que ya permite a los profesionales acceder y consultar la historia del paciente aunque haya sido atendido en distintos centros.
Ese visor fue un primer avance importante porque facilitó ver la información clínica de forma más ágil. Ahora, Magec pretende ir más allá: no solo consultar datos, sino unificar el sistema sobre el que se trabaja en toda la sanidad pública canaria.
IA, telemedicina y menos carga administrativa
La nueva historia clínica electrónica estará alineada con la Estrategia de Salud Digital del SCS y con los marcos normativos nacionales y europeos sobre datos sanitarios. Esa base permitirá desarrollar herramientas de inteligencia artificial orientadas a reducir tareas administrativas y apoyar la toma de decisiones clínicas.
Sanidad también vincula este proyecto con el impulso de la telemedicina y con la integración de herramientas destinadas a la ciudadanía, como miSCS. Esta plataforma reúne servicios digitales del SCS y permite a los usuarios realizar gestiones sanitarias desde web o aplicaciones móviles
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