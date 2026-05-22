De estudiantes a abogados: 26 nuevos letrados juran su acceso a la profesión en Tenerife

Un acto lleno de emoción, pero también de solemnidad. Así se vivió ayer, viernes, la jura o promesa de 26 nuevos abogados y abogadas que se incorporan a la profesión de la abogacía. Fue un acto institucional presidido por la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf), Mila Pacheco Pérez, en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Veintiséis nuevas togas dispuestas a defender los derechos de unos ciudadanos que depositarán toda su confianza y todas sus esperanzas en su trabajo ante la Justicia.

La decana dio la bienvenida a los nuevos profesionales de la abogacía y les recordó que "esta profesión es mucho más que conocer las leyes". A partir de ahora "van a acompañar a personas en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Van a escuchar problemas, preocupaciones, injusticias, miedos y decisiones importantes. Y muchas veces, más allá del resultado de un procedimiento, las personas recordarán cómo las hicieron sentir en esos momentos. Van a descubrir además que muchas veces las personas no necesitan únicamente un pleito; necesitan una solución. Porque no siempre ganar un procedimiento significa resolver realmente un problema", destacó Pacheco.

"No es un camino fácil"

Y con ese mismo espíritu que subrayaba la decana, una nueva abogada se incorpora al ejercicio de la profesión. Carmen Rosa Domínguez Rodríguez, portavoz de esos 26 nuevos letrados, recordó por qué ha elegido la abogacía como profesión ahora que ha cumplido 58 años. "No ha sido un camino fácil, ha sido arduo, pero lo he logrado gracias al apoyo de mis hijas María del Carmen y Jaqueline; mi compañero Juan Manuel, y mis hermanos, Rita y Samuel".

Ella ha trabajado con personas vulnerables durante años y confía "poder ejercer con lealtad y defender la dignidad de las personas". "No hay que olvidar que detrás de cada caso, hay personas que tienen sus realidades y sus procesos; no se trata solo de ganar un juicio o llevar un procedimiento lo mejor que sabemos, detrás de cada historia hay personas que nos piden una solución a sus problemas", destacó.

Estudió Derecho por "una experiencia personal" que prefiere no recordar. "Soy una persona comprometida con la justicia, la sociedad, la dignidad humana y el estado de derecho". "He trabajado muchos años con colectivos en exclusión social, personas que siempre necesitan oídos que escuchen sus problemas". Esta nueva letrada también confió en que los profesionales "no pierdan los valores de nuestro código deontológico, ni el ánimo que nos motivó a escoger la profesión para defender derechos".

Mila Pacheco, en su discurso, habló sobre la nueva Ley de Eficiencia Procesal de la que dijo que "abre caminos para escuchar más, negociar mejor y resolver conflictos de una forma más útil. Las personas acudirán a ustedes con problemas. Intenten ayudarles y resolverlos de la mejor forma posible, porque la confianza que depositan en nosotros es enorme. Por eso intenten ser siempre abogados y abogadas cercanos, honestos, rigurosos y humanos", recordó.

Abundó en que la "reputación de un abogado o una abogada no se construye solo con conocimientos o con victorias, también con la manera en que trata a las personas. Y dentro de muchos años, probablemente nadie recordará la mayoría de nuestros escritos, reuniones o procedimientos en los que intervenimos, pero sí habrá personas que recordarán cómo las hicieron sentir en momentos importantes de sus vidas", subrayó la decana.

Pacheco deseó a los nuevos letrados que juraron el acceso a la abogacía "no solo éxito profesional, sino que nunca pierdan la empatía, la honestidad y la dignidad en el ejercicio de esta profesión; que dentro de muchos años puedan mirar atrás y sentirse orgullosos, no solo del abogado o la abogada en que se han convertido, sino también de la persona que fueron durante el camino recorrido".

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Durante el acto se reconoció también a varios abogados por sus 25, 40 y 50 años de ejercicio de la profesión. Y Mila Pacheco tuvo también palabras emocionantes para ellos de los que dijo que "mantenerse durante tantos años trabajando con responsabilidad, estudiando constantemente, sosteniendo asuntos difíciles y acompañando a tantas personas a lo largo de toda una vida profesional es digno de reconocer". También se entregó el IX Premio Icatf a Mónica García de Yzaguirre, presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Un reconocimiento, "que nace directamente de los propios colegiados y colegiadas. Gracias por tu cercanía y por el buen trato que siempre has tenido hacia esta profesión.”, indicó Mila Pacheco.