Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio

Prensa Ibérica ha nombrado a Gemma Martínez (València, 1972) como directora de EL PERIODICO, cargo en el que sucederá al actual director Albert Sáez a partir del próximo 1 de junio. Martínez era hasta hora directora adjunta del diario al que se incorporó en septiembre del año 2020, procedente de Levante, la cabecera de Prensa Ibérica en València donde ejercía como subdirectora desde el 2017. Anteriormente trabajó durante 22 años en el diario económico Expansión donde se especializó en banca y finanzas trabajando en las redacciones de Valencia, Madrid y Barcelona siendo también corresponsal en Nueva York entre los años 2007 y 2011 coincidiendo con la crisis financiera más relevante de las últimas décadas que explicó en el libro Saqueo publicado en 2013. También ha colaborado con regularidad en programas de radio como ‘La brújula de economía’ de Onda Cero.

Desde 2020, Martínez ha sido una pieza fundamental en el equipo de redacción que se configuró a partir del nombramiento de Sáez en junio del 2020. La hasta ahora directora adjunta ha liderado la reformulación del producto digital en áreas clave como la información económica, participando en la primera etapa del suplemento Activos, actualmente dirigido por Martí Saballs, ha puesto en marcha proyectos como ‘Empoderadas’, ‘Con P de Planeta’, ‘Nodos’ y ‘Economía de Cerca’ así como en el impulso de la información local, con las 17 ediciones digitales en el área metropolitana y en Tarragona, la información cultural y los deportes. También ha sido la responsable de la implementación de los nuevos flujos de trabajo para transformar la relación con los lectores. Gemma Martínez publica semanalmente dos newsletter (Economía en Persona e Imperdibles) que cuentan con miles de seguidores.

Desde hace dos años, el actual director, Albert Sáez es también director general de contenidos de Prensa Ibérica, responsabilidad a la que ahora se dedicará en exclusiva. El relevo se produce cuando se cumplen siete años de la adquisición de EL PERIODICO por parte de Prensa Ibérica, grupo presidido por Javier Moll que ha mantenido una apuesta constante para impulsar el diario editorialmente pero también desde el punto de vista tecnológico, comercial y de gestión con una mejora sustancial del resultado económico. Por lo que se refiere a la audiencia, en los últimos tres meses, EL PERIODICO ocupa la cuarta posición en el ranquing GFK de usuarios únicos mensuales en España y es líder en esta categoría en Catalunya desde diciembre del 2025. La edición de papel es la segunda más vendida en Catalunya y la séptima más leída en España.

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Prensa Ibérica ha sido este mes de marzo el segundo grupo informativo a nivel de toda España en audiencia digital detrás de Prisa. Sus principales cabeceras (La Nueva España, Faro de Vigo, La Provincia, Levante, Información, Diario de Mallorca o El Correo de Andalucía) son líderes o disputan el liderazgo en 8 de las 17 comunidades autónomas y publican regularmente información sobre más de 1.300 poblaciones españolas.