Dermatología inclusiva en Canarias: más atención a personas transgénero y alerta por el aumento de ITS
Los profesionales detectan un aumento de pacientes trans en sus consultas, relacionadas con efectos secundarios del tratamiento hormonal o procesos de afirmación de género, y amplían su mirada a patologías genitales, históricamente invisibilizadas
La identidad de género y la salud sexual, aunque parezcan términos ajenos a la dermatología, se han convertido en dos de las cuestiones más relevantes en la actualidad de la especialidad. Los dermatólogos han detectado un incremento de personas transgénero que acuden a consulta, sobre todo por efectos secundarios del tratamiento hormonal o procesos de afirmación de género. Por otro lado, el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) genera que los sanitarios amplíen su mirada a patologías derivadas de la salud sexual, históricamente invisibilizadas.
Estas son algunas de las cuestiones abordadas en el 53º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), celebrado en Maspalomas, Gran Canaria. Durante el evento, los profesionales han concordado en la necesidad de una atención dermatológica que sea inclusiva, multidisciplinar y centrada en la diversidad, junto al refuerzo de la prevención de ITS.
La dermatología ha ido ampliando su enfoque para ir más allá de lo cutáneo y ha terminado por convertirse en una especialidad clave en el acompañamiento integral de las personas transgénero. El tratamiento de efectos secundarios como el acné o la alopecia, especialmente frecuente en hombres trans sometidos a terapias con testosterona, o la atención a complicaciones derivadas de cirugías u otros procesos de feminización o masculinización, son cada vez más habituales debido a la incorporación de la especialidad a unidades específicas de acompañamiento.
Atención de calidad
En lo respectivo a la salud sexual, la dermatología engloba el diagnóstico, cuidado y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Es necesario conocer la identidad de género y la anatomía del paciente, así como su orientación sexual, para hacer recomendaciones acordes. Estos factores implican adaptar la consulta a la diversidad desde una perspectiva humana para ofrecer una atención de calidad.
El enfoque más inclusivo se mezcla con la intención de romper tabúes respecto a las patologías genitales, que han permanecido invisibilizadas durante mucho tiempo, como pueden ser afecciones relacionadas con la vulva: infecciones, enfermedades inflamatorias, lesiones premalignas, trastornos pigmentarios o cuadros funcionales como la vulvodinia.
Por otro lado, la especialidad ha impulsado la teledermatología y ha reforzado la detección precoz del cáncer de piel, al ser Canarias un territorio caracterizado por una elevada exposición a la radiación ultravioleta. El SCS dotó el año pasado a Atención Primaria con 1.414 dermatoscopios tras una inversión de 550.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico