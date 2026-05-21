“A veces los elefantes sí vuelan”: el mensaje de superación de Alejandro Sosa, un paciente canario con lesión medular

Gustavo Muratore lleva 25 años trabajando como traumatólogo en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Llegó desde Argentina en 2001 y ha llevado siempre una vida muy sana; es deportista de alto rendimiento y nunca ha fumado. Por eso, cuando hace cuatro años fue diagnosticado con cáncer de pulmón, no podía creérselo. "Fue un golpe muy fuerte. Te quedas atontado. Me vi como Mike Tyson en la lona. No lo entendía...", explica.

A pesar del shock inicial, el doctor asegura que nunca buscó un porqué. "Me pasó para aprender y ayudar. El avance te va formando una personalidad que te permite salir adelante, progresar, convivir y llevarlo de la mejor manera posible", detalla. En la misma línea, Muratore revela que pasar de médico a paciente le ha enseñado a poner en alza el apoyo emocional que se da a los hospitalizados.

El traumatólogo, que fue atendido por sus propios compañeros con los que trabaja en el Insular, afirma que todos los pacientes deberían recibir el mejor trato posible, y que para ello se les tendría que dedicar más tiempo. "Muchas veces estamos tan concentrados en la patología del paciente que no nos damos cuenta que todo cambia si le miramos a los ojos", cuenta. Muratore define el proceso que vive como "transformador" y deja claro que ahora cuenta con una mayor experiencia, no solo científica o médica, sino también en "humanización". Él fue uno de los tres ponentes que este jueves participó en el 48 Congreso de la Asociación de Enfermería en Neurociencias, celebrado en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Gustavo Muratore en el 48 Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Neurociencias / J.PEREZ CURBELO

Su historia de superación no fue la única. El 24 de diciembre, Alejandro Sosa visitaba casas contenedores. Una grúa tiró uno de ellos y el joven fue aplastado. Lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital con varias lesiones. Entre ellas, el aplastamiento de la quinta cervical, lo que produce una lesión medular. Relata que, tras el accidente, no podía moverse ni sentir las piernas.

Sin saber cómo, se arrancó la sonda y todos los aparatos médicos empezaron a emitir pitidos. "Sentí el peor ataque de pánico de mi vida", confiesa. Explica que, en ese momento, una enfermera se sentó al pie de su cama, le cogió la mano y le explicó con calma dónde estaba, qué le había pasado y cuál era su situación. Además, le aseguró que no se movería de allí hasta que todo mejorara un poco. Esa experiencia le hizo comprender la importancia del acompañamiento humano.

Al día siguiente, el paciente preguntó al médico si podría volver a andar, a lo que éste respondió: "Nunca he visto un elefante volar". "En ese momento se te cae toda la esperanza de levantarte de una cama", dice Sosa, quien a día de hoy, puede caminar sostenido gracias a una muleta. Sin embargo, este momento no empaña el buen recuerdo que guarda del personal sanitario que lo acompañó. Cuenta que pasó la Navidad en el Hospital, y recuerda especialmente que, apenas un minuto después de las doce de la noche del 1 de enero, había una enfermera junto a su cama felicitándole el Año Nuevo, un gesto que asegura agradecer profundamente. "Yo creo que la recuperación del paciente no sería posible, a pesar de todos los avances que puede tener una planta, si el personal no está a tu lado todo el día, motivándote a seguir un poquito más cuando las fuerzas te fallan", confiesa.

De pie sobre el estrado y con una gran sonrisa, el palmero ha querido enviar un mensaje a aquel doctor que le aseguró que nunca volvería a andar: "A veces los elefantes sí vuelan".

Confianza, empatía y respeto hacia el paciente

A la ponencia se sumó Eduardo Martínez, presidente de la Asociación ‘La Vida Sigue en Positivo’ de ayuda al lesionado medular, quien se desplaza actualmente en silla de ruedas. 2012 fue el año en que su vida dio un giro de 180 grados. Tres meses después de casarse y tras competir en la exigente prueba Ironman de Lanzarote, sufrió un grave accidente durante el descenso del Pico de las Nieves. Una persona que lo conocía lo encontró inconsciente en la cuneta y dio aviso a los servicios de emergencia.

En todo momento, el paciente con lesión medular ha mostrado su profundo agradecimiento por el trato recibido por parte del personal sanitario durante todo su proceso. Destaca especialmente la cercanía, la dedicación y la profesionalidad de los médicos y del equipo de salud que lo atendieron, y subraya que se sintió acompañado en cada etapa de su recuperación. "Si queremos avanzar en humanidad, tenemos que grabarnos a fuego tres principios: confianza, empatía y respeto hacia el paciente y su entorno", concluyó. Muratore, Sosa y Martínez, superación, tres ejemplos de las segundas oportunidades que da la vida.