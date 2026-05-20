La película rodada en Tenerife 'The End of It' se estrena en la sección oficial de Cannes

La actriz Aïda Ballmann atraviesa un momento especialmente activo. A su participación en The End of It, película internacional rodada en Tenerife y seleccionada en la sección oficial del Festival de Cannes, se suma su reciente elección como delegada de CIMA en Canarias y su incorporación a El Hierro Film Commission, desde donde trabaja para posicionar su isla natal dentro del mapa audiovisual del Archipiélago.

Viaja esta semana al Festival Cannes con The End of It. ¿Qué puede contar de esta película y de su participación en el proyecto?

The End of It es una película que se rodó el año pasado en Tenerife, más o menos por estas fechas, con un reparto internacional de primer nivel encabezado por Rebecca Hall y Gael García Bernal. Es una producción apasionante que, además, contó con una importante presencia de equipo canario, algo especialmente valioso porque une el talento local con una propuesta internacional. Al final, esa mezcla enriquece el resultado y demuestra la capacidad del audiovisual de las Islas para integrarse en proyectos de gran dimensión.

¿La película participa en concurso?

Sí, está en la sección oficial y efectivamente va a participar en concurso. Yo voy a estar en la proyección, que será el estreno mundial de la película, pero después habrá otras tres proyecciones más, así que la gente que esté allí también podrá verla.

Además de su carrera como actriz, acaba de ser elegida delegada de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, en Canarias. ¿Qué supone para usted?

Para mí es un honor poder representar a mujeres que tienen una trayectoria importante en el cine. Somos un grupo importante en Canarias que todavía tenemos mucho por lo que trabajar, porque los estudios e informes recientes muestran que sigue existiendo una gran desigualdad en el sector.

¿Dónde se percibe esa desigualdad?

Por ejemplo, en las subvenciones. Se sigue dando más financiación a los hombres y las mujeres recibimos menos de la mitad de los presupuestos. Eso nos obliga a trabajar con mayor precariedad y afecta también al resultado final. Además, en las grandes producciones, los puestos de toma de decisiones siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

¿Qué peso tienen actualmente las mujeres en el audiovisual?

Según los datos que manejamos, somos aproximadamente el 38% de las profesionales que trabajamos en el sector, frente al resto, que son hombres. Todavía no hemos llegado a una situación de igualdad.

¿Cuáles serán sus primeras actuaciones como delegada de CIMA?

He tenido la suerte de participar en el Festival de Cine de Las Palmas como jurado, donde entregamos un premio CIMA. Después hemos mantenido dos reuniones con el Cabildo de Tenerife sobre las subvenciones que saldrán próximamente. Estamos muy agradecidas de que desde el ámbito político se nos escuche y se nos tenga en cuenta, igual que al resto de asociaciones. En esas reuniones también estaban presentes el Clúster Audiovisual y Microclima. Al final, somos las asociaciones que trabajamos al pie de la calle las que conocemos la realidad y las necesidades de cada departamento.

También se ha incorporado a El Hierro Film Commission...

Empecé en enero con la Film Commission de El Hierro, un poco sentando las bases de cómo llevar la oficina de cine allí. En los últimos años no ha habido muchos rodajes en la Isla, mientras que en el resto del Archipiélago sí ha crecido mucho el número de producciones.

Usted es herreña. ¿Eso facilita el trabajo con las productoras?

Sí, porque conozco la isla al dedillo. Una de las primeras necesidades de una productora es conocer las localizaciones para saber si encajan o no en su historia. A veces preguntan cosas muy específicas y, si conoces bien la isla, puedes decirles qué escenario existe, cuál no y cómo se podría resolver una necesidad concreta. La Film Commission debe servir de enlace con la población local. Si una productora necesita alojamiento, restauración o apoyo de algún sector concreto, la oficina puede ayudar a conectar esos recursos. Me parece algo muy positivo porque abre un nuevo campo de trabajo.

Una de las primeras acciones es una página web para que los vecinos puedan inscribir sus recursos. ¿En qué consiste?

La web está enfocada principalmente a mostrar El Hierro a las productoras, pero tiene un apartado muy importante: un directorio que ahora está en fase de llamada a la acción. Queremos que la población herreña se inscriba para saber qué servicios podemos ofrecer a nivel local y evitar que una productora tenga que traerlos todos de fuera. Pueden inscribirse si tienen un alojamiento para hospedar al equipo, si quieren ofrecer su casa como localización privada para un rodaje, si trabajan en restauración y pueden hacer catering o si forman parte de algún departamento audiovisual. También pueden apuntarse personas que simplemente quieran participar como figurantes en alguna producción.

El Hierro tuvo un gran impacto audiovisual con la serie de Movistar+. Sin embargo, ahora parece haberse quedado un poco a la zaga. ¿A qué se debe?

Según las cifras de 2025, en Canarias se realizaron 180 producciones entre series, cortometrajes, largometrajes y programas de televisión, y ninguna se rodó en El Hierro. Creo que influyen varios factores. Canarias ya es conocida en la industria por sus incentivos fiscales, su clima y sus paisajes, pero a El Hierro le falta promoción. Si no muestras todo lo que la isla puede ofrecer, nadie lo va a conocer. Mi labor principal ahora es acercarme a las productoras y enseñarles los paisajes y los beneficios que tiene. Es una isla con una diversidad de espacios espectacular y se puede pasar en muy poco tiempo de un paisaje a otro completamente distinto, lo que también abarata costes de transporte dentro de la propia isla. Llegar hasta El Hierro y llevar allí todo el equipo y el material supone un coste adicional para muchas productoras. Creo que ese es otro de los factores que ha influido en que últimamente se haya rodado poco en la Isla.