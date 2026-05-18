España se prepara para el primer episodio de calor del año con valores por encima de los 30 grados y máximas de hasta 38

Tras superar unos días con valores más frescos de lo normal, España se adentra en una semana marcada por la llegada del calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que a partir de este lunes se inicia un ascenso térmico que dejará valores por encima de los 30 grados en gran parte del país y que, en algunos puntos, podría dejar máximas de entre 36 y 38 grados. Los modelos indican que en cuestión de horas pasaremos de un clima primaveral a condiciones más propias del verano. Y eso también se reflejará en las noches. Según afirman los meteorólogos, a partir del miércoles podrían darse las primeras noches tropicales con mínimas que no bajarán de los 20 grados en varios puntos del territorio peninsular. Y todo esto, cuando el calendario aún indica que estamos en pleno mayo.

Este lunes dominarán las altas presiones en casi todo el país, lo que favorecerá cielos poco nubosos y una situación bastante tranquila desde el punto de vista meteorológico. Las temperaturas subirán claramente respecto a jornadas anteriores y en buena parte de la península se alcanzarán máximas de entre 22 y 24 grados. En ciudades del sur, como Sevilla, los termómetros podrán llegar hasta los 28 grados durante esta jornada. Aun así, la estabilidad no será absoluta. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en algunas áreas del este peninsular y podrían formarse chubascos dispersos, especialmente en Catalunya y en zonas montañosas de la mitad oriental de la península. Estas precipitaciones podrían ser localmente intensas y venir acompañadas de granizo. Ante esta situación, Meteocat ha activado avisos por lluvias fuertes debido a la posibilidad de acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo media hora.

El martes y el miércoles se esperan jornadas todavía más estables. El martes únicamente se prevén algunas precipitaciones débiles en el extremo norte del país y chubascos aislados en áreas de montaña de Catalunya, Aragón y el norte de la Comunitat Valenciana. El miércoles podrían repetirse estos chubascos dispersos en las mismas zonas y también en algunos puntos de Baleares. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o, como mucho, algunas nubes de evolución diurna que no tendrían consecuencias importantes.

Subida de las temperaturas

Los modelos apuntan a un ascenso térmico prácticamente en toda la península y Baleares. El aumento afectará tanto a las temperaturas máximas, es decir, las del día, como a las mínimas nocturnas. El martes ya se superarán los 30 grados en varias zonas del país, especialmente en puntos del Valle del Ebro, el interior de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, el sur de Andalucía y el Valle del Guadalquivir. El miércoles llegará un nuevo repunte del calor y esos 30 grados podrían extenderse a amplias áreas del nordeste peninsular, la zona centro y gran parte de la mitad sur. Madrid podría alcanzar ya ese día los 30 grados, al igual que ciudades como Lleida o Cáceres. En la provincia de Badajoz las temperaturas podrían situarse entre los 32 y 34 grados, mientras que en el Valle del Guadalquivir se moverían entre los 34 y los 36 grados.

A partir del miércoles se espera un aumento generalizado de las temperaturas que dejará 30 grados en Madrid, Lleida y Cáceres y valores por encima de los 36 en el Valle del Guadalquivir

Los modelos indican que a partir del jueves podrían registrarse las primeras noches tropicales del año en algunas zonas del sur peninsular. Este término se utiliza cuando la temperatura mínima nocturna no baja de los 20 grados. Ciudades costeras como Málaga o Almería podrían vivir ya este tipo de noches. Además, durante el día se esperan temperaturas claramente veraniegas. El jueves ya se superarán los 30 grados en el interior de Galicia y en la zona central de Castilla y León. En el Valle del Ebro se alcanzarán entre 32 y 34 grados, cifras similares a las previstas en buena parte de la zona centro. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir el calor será aún más intenso, con máximas superiores a los 34 o 36 grados.

Málaga y Almería podrían vivir varias noches tropicales con mínimas por encima de los 20 grados a partir del jueves

El viernes llegará un nuevo incremento térmico. Las noches tropicales podrían extenderse a más puntos del centro y sur peninsular y las temperaturas máximas superarán los 30 grados en grandes áreas del país. Se esperan más de 34 grados en el Valle del Ebro y también en zonas de los valles del Duero y del Tajo. Ciudades como Valladolid, Toledo, Madrid o Zamora podrían rondar los 34 grados, mientras que Zaragoza, Granada, Córdoba, Jaén o Murcia llegarían a los 35 grados o incluso los superarían. En lugares como Badajoz o Sevilla podrían alcanzarse valores de entre 36 y 38 grados, temperaturas muy elevadas para la época del año. Por tanto, el jueves y el viernes tendrán un ambiente prácticamente veraniego en buena parte de España.

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De cara al fin de semana, sin embargo, la previsión todavía presenta bastante incertidumbre. Algunos modelos meteorológicos mantienen el escenario de estabilidad y calor intenso en casi todo el país, mientras que otros apuntan a un aumento de la inestabilidad atmosférica, con más chubascos en la mitad norte y un descenso general de las temperaturas. Aun así, en el área mediterránea y en el Valle del Guadalquivir el calor podría mantenerse o incluso intensificarse ligeramente. En estos momentos ambos escenarios tienen probabilidades similares, por lo que será necesario esperar a nuevas actualizaciones meteorológicas para confirmar cuál acabará imponiéndose.