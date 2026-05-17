Tenerife, protagonista de una película internacional de terror

Una nueva filmación internacional acaba de concluir su rodaje en la isla de Tenerife. Se trata de la película Los Silenciados, una producción de horror dirigida por Flavio Pedota y con un elenco que reúne talento local e internacional.

La cinta fue filmada íntegramente en Tenerife durante cinco semanas consecutivas pisando, además, enclaves tan remotos como Icor, un pequeño caserío rural del municipio sureño de Arico.

Una pareja arruinada viaja a Tenerife

La sinopsis del proyecto, una producción de Carmen Aguado, Malena González y Victoria Masellis, reza lo siguiente: Una pareja americana arruinada compra una casa imposiblemente barata en un remoto pueblo del sur de Tenerife. Lo que parece un nuevo comienzo despertará una presencia ancestral que llevaba siglos esperando bajo la isla.

Tras una exitosa trayectoria cinematográfica internacional, el director Flavio Pedota llega a la que es, además, la tierra de sus abuelos. El cineasta es el creador de Infection, la que fue su ópera prima, una película estrenada en festivales de la talla de Sitges, Raindance y Transilvania. De hecho, posteriormente fue distribuida entre más de 34 países.

Otro momento de las filmaciones. / El Día

Elenco internacional

El elenco de Los Silenciados es una mezcla de artistas nacionales e internacionales. Alex Essoe (Exorcismo del papa, Doctor Sleep, Misa de medianoche) encabeza un reparto en el que también figuran el conocido Costas Mandylor (saga Saw), Jesse Moss (Final Destination 3, Tucker and Dale vs. Evil), Malena González (La distancia más larga) y los canarios Toni Acosta (Padre no hay más que uno) y Luisfer Rodríguez (Hierro).

Además, el equipo técnico del rodaje fue íntegramente local, lo que da cuenta del desarrollo que la industria ha experimentado en Canarias a lo largo de los últimos años. "Esto fue un sueño para mí desde hace muchos años: poder venir a la tierra de mi familia, no de visita como lo he hecho durante toda mi vida, sino a crear una historia que nos hiciera sentir orgullosos a todos. Tenerife tiene una riqueza mitológica increíble que nunca se ha llevado al cine, y sentí que era el momento de hacerlo. Después de rodar mi primera película, sabía que quería que mi siguiente proyecto tuviera raíces aquí", explicó el director.

El papel de Icor

Pero, ¿qué papel jugará el pequeño caserío de Icor en la historia? Pedota lo explica así: "Icor es el corazón de la historia. Es el pueblo donde esta pareja llega buscando empezar de cero, y donde descubren que hay cosas que llevan ahí mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. No fue un decorado que elegimos por capricho. Icor tiene una presencia, una atmósfera, que no se puede fabricar en un estudio. Cuando lo visitamos por primera vez, supimos que la película tenía que suceder ahí".

Las ventajas de rodar en Canarias

Metidos de lleno ya en las labores de postproducción de Los Silenciados, el equipo destaca la acogida recibida en la Isla y las ventajas de rodar en el Archipiélago. "Supone una ventaja competitiva real. Los incentivos fiscales son de los más atractivos de Europa, la infraestructura ha crecido muchísimo y hay una generación de profesionales canarios preparados para trabajar a nivel internacional. A eso le sumas la ubicación geográfica, el clima, la variedad de paisajes… es difícil encontrar un lugar que ofrezca tanto". "La gente nos abrió las puertas de sus casas, literalmente. Hubo una generosidad y una curiosidad genuina por lo que estábamos haciendo. Eso es algo que no se encuentra en todas partes y que marca una diferencia enorme cuando estás rodando. Los vecinos se convirtieron en parte del proyecto", agradece el director.

Flavio Pedota es un guionista, director y productor de efectos visuales nacido en Venezuela. Su primera película, Infection, es una coproducción venezolano-mexicana consiguió el hito de convertirse en la primera cinta venezolana en ser seleccionada por el prestigioso Festival de Sitges. Los Silenciados cuenta con el apoyo institucional de Tenerife Film Commission, el Clúster Audiovisual de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arico.

El director: "Esto no es una película sobre el miedo"

Según su director, en el corazón de la película de Los Silenciados hay una «verdad sencilla»: nos convertimos en aquello de lo que intentamos escapar. "Esta no es una película sobre monstruos, trata sobre esa parte de nosotros que susurra cuando estamos solos, la parte moldeada por el miedo, por la necesidad, por el mundo que nos rompió". Según recuerda, la historia partió de una pregunta que no se le iba de la cabeza: ¿qué le hace la deuda a espíritu humano? "La vergüenza, la desesperación silenciosa, la forma en la que reprograma lo que creemos que somos y lo que creemos merecer". Sus personajes, explica, huyen de un sistema "roto" pero llevan su "sombra dentro". "Esta no es una película sobre el miedo, es una película sobre la verdad, sobre en qué nos convertimos cuando nos empujan al límite".