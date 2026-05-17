Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 17 de mayo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 17 de mayo de 2026 es: 02, 04, 10, 27 y 50 siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una inspectora de Trabajo lo hace oficial: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar el festivo del Día de Canarias que este año cae sábado
- El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming
- Instalaciones Precise Resort Tenerife