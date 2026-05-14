Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis del hantavirusRestos prehispánicos en La PalmaMédico detenido en TenerifeLicencia de obra en Santa CruzVisita del papa a TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

CASA REAL

Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia a los 86 años por una angina de pecho

La madre del rey Federico X permanecerá ingresada durante el fin de semana en Copenhague para someterse a nuevas pruebas médicas

Margarita de DinamarcaI, en una imagen de una visita a Múnich en noviembre de 2021.

Margarita de DinamarcaI, en una imagen de una visita a Múnich en noviembre de 2021. / Sven Hoppe/dpa / Europa Press

Laura Estirado

Barcelona

La reina Margarita II de Dinamarca ha sido hospitalizada este jueves, 14 de mayo, en el Rigshospitalet de Copenhague, el principal hospital de la capital danesa, tras sufrir un dolor en el pecho. La casa real danesa ha informado de que la exsoberana, de 86 años, fue ingresada por una angina de pecho y permanecerá bajo observación durante el fin de semana.

Según el comunicado difundido por la corte, Margarita se encuentra "cansada, pero con buen ánimo". Los médicos han decidido que continúe ingresada para realizarle exámenes adicionales y controlar su evolución en las próximas horas.

La noticia ha generado preocupación en Dinamarca y entre las casas reales europeas, ya que Margarita II sigue siendo una figura muy querida y respetada pese a haber dejado el trono. La reina abdicó en enero de 2024 en favor de su hijo mayor, el actual rey Federico X, después de más de medio siglo de reinado.

Popular y longeva

Margarita II reinó durante 52 años y se convirtió en una de las monarcas más longevas y populares de Europa. Durante décadas fue considerada un símbolo de estabilidad para Dinamarca, además de una figura clave en la modernización de la monarquía danesa.

En los últimos años, la salud de la reina emérita ya había obligado a modificar su agenda. En 2023 fue sometida a una importante operación de espalda, una intervención que ella misma reconoció posteriormente como uno de los factores que la llevó a replantearse su futuro institucional. Hasta entonces, siempre había defendido públicamente que no abdicaría.

Noticias relacionadas

La casa real danesa ha señalado que comunicará nuevas actualizaciones cuando haya más información sobre el estado de salud de la madre del rey Federico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El buque escuela más hermoso del mundo navega hacia Santa Cruz de Tenerife: el 'Amerigo Vespucci' hará escala en la isla del 22 al 26 de mayo
  2. Pillan a dos turistas en Tenerife llevándose una planta protegida y una roca volcánica de gran tamaño del Parque Nacional del Teide
  3. ¡Aviso! Si vives en Tenerife, el 15 de mayo sonará un fuerte pitido en tu móvil: el Gobierno de Canarias hará una prueba masiva del sistema ES-Alert
  4. La Policía interviene varios coches de gran lujo a narcos en el sur de Tenerife
  5. La crisis de la vivienda en Tenerife empuja a más 2.800 personas a sobrevivir en vehículos, chabolas o a la intemperie
  6. El 'falso experto' en educación sexual en el norte de Tenerife: así captaba un médico a sus víctimas para agredirlas
  7. El médico detenido en Tenerife por agresiones sexuales fue denunciado por cuatro jóvenes
  8. En estos lugares fueron detenidos los tres mafiosos italianos localizados en Tenerife

Ballerini se lleva la sexta etapa del Giro en un esprint accidentado

Ballerini se lleva la sexta etapa del Giro en un esprint accidentado

Feijóo hará campaña este jueves en Jaén y el viernes cerrará en Almería tras recorrer las ocho provincias andaluzas

Feijóo hará campaña este jueves en Jaén y el viernes cerrará en Almería tras recorrer las ocho provincias andaluzas

La Comunidad Bahá'í de Canarias inaugura su nueva sede

Una salida de pista provoca un incendio en el aeropuerto de La Gomera: Aena realiza un simulacro para verificar la capacidad de respuesta ante un accidente aéreo

Una salida de pista provoca un incendio en el aeropuerto de La Gomera: Aena realiza un simulacro para verificar la capacidad de respuesta ante un accidente aéreo

El director de la OMS, al pueblo de Tenerife: "Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis"

El director de la OMS, al pueblo de Tenerife: "Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis"

Evacúan a Tenerife Norte a 16 personas que viajaban como polizones en una embarcación por aguas canarias

Evacúan a Tenerife Norte a 16 personas que viajaban como polizones en una embarcación por aguas canarias
Tracking Pixel Contents