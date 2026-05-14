La locura por el Mundial de fútbol deja sin cromos a muchos quioscos de España: "Nunca vi algo así, la gente se lleva cajas enteras"

Tomás y Marcos, de 16 años, ecuatorianos, van todos los días en el recreo hasta el quiosco de prensa de Puerta Cerrada, en Madrid, a escasos metros de su instituto, a preguntar si hay cromos de la colección del Mundial de fútbol de Panini. "Lo siento, chicos, hoy tampoco", responde el quiosquero. No ponen cara de insatisfacción porque ya es lo habitual. "Me traen muy pocas cajas a lo largo de la semana y las que traen se venden enseguida. Vendo cajas enteras de una tacada. Ya habré vendido más de 50", cuenta el vendedor.

"Yo llevo gastados ya unos 150-200 euros; sólo me quedan 100 cromos para completar la colección", cuenta Tomás, que dice que no es la primera vez que hace el álbum del Mundial, pero esta edición la ha tomado con más ganas porque ya tiene dinero propio -"estoy ayudando a mi padre en la tienda"- y "porque es el último de Messi y Cristiano Ronaldo". "El cromo de Messi ya se vende a diez euros en el Rastro", aprecia su amigo.

"El cromo de Messi ya te cuesta diez euros en el mercadillo del Rastro", confiesan Tomás y Marcos, adolescentes que se han gastado ya 200 euros en cromos

"Este año está siendo bastante locura, la verdad, me está costando la vida conseguir cromos", confiesa Narayan, que regenta un quiosco de prensa en Sant Cugat del Vallés y que asegura que siempre en los Mundiales hay picos grandes de demanda, "si bien en el último (Catar 2022), que fue en invierno, el efecto se diluyó más". "Ayer me llegaron cuatro cajas de las diez que tenía pedidas a la distribuidora y me duraron 24 horas, ya no tengo nada. He llegado a llamar incluso a Panini y me dicen que tenga paciencia", lamenta el quiosquero, que señala que vende cromos a clientes de todas las edades. "Hay mucha demanda, y nos hemos quedado un par de días sin álbumes, pero sin cromos no, aunque es verdad que somos punto Panini, nos sirven bien", revela un quiosquero afortunado de Sant Adrià de Besòs.

Lluís Torrent, Director General de Panini España. / Panini

"Más rentable comprar el álbum"

Ricardo es de Alicante, tiene 20 años y lleva toda la tarde buscando álbumes de la colección del Mundial "y en los siete bazares chinos en los que hemos estado, nada, agotado. La gente está loca". "Es que ahora te sale más rentable comprar álbumes que cromos porque con el álbum, que vale cinco euros, te vienen cuatro sobres, y solo el sobre suelto te cuesta 1,5 euros", señala por teléfono el joven, que ha puesto las cartas que tiene repetidas en el portal Milanuncios por si puede sacar algo por ellas.

Varios cromos de la colección del Mundial de fútbol de Panini. / JOSÉ LUIS ROCA

Se pueden encontrar ya, de hecho, varios anuncios con cromos de reventa del Mundial en portales de artículos de segunda mano. Y todavía queda un mes para el inicio de la competición más esperada. "A mí padre le ha costado muchísimo encontrar cromos, es que es el primer Mundial de Lamine Yamal", razona Pablo, aficionado culé de 17 años también residente en Alicante.

"Yo llevo 25 años con el quiosco y nunca había visto algo así. La gente para con el coche y te pregunta por cajas enteras para llevarse", dice Fernando, que regenta un establecimiento en Puerta del Ángel (Madrid), al lado del parque lineal del Manzanares y a cinco minutos en autobús de la Plaza Mayor, un barrio gentrificado con muchos apartamentos turísticos. "Te vienen muchos argentinos, colombianos, mexicanos, que se los llevan a su país", asegura. "Cuando acaba el instituto vienen muchísimos chavales preguntando, pero no suelo tener. He hablado con la distribuidora y me dicen que no les llegan, que todos los quioscos están igual", añade.

Mayor demanda que otros años

Fuentes de Panini explican a EL PERIÓDICO que sí han notado una ligera mayor demanda con respecto a otros mundiales, pero descartan que estén agotados los cromos, si bien se producen roturas de stock puntuales en la que es de facto la colección más grande jamás diseñada [tiene un total de 980 cromos adhesivos y 630 cartas], ya que este año se ha pasado de 32 selecciones del anterior Mundial a las 48 del actual. El arranque de las ventas ha superado al de Catar 2022, que fue de récord.

La caja de cromos de la colección de Panini del Mundial de fútbol, con un precio de 75 euros, es el objeto más deseado a los quioscos. / JOSÉ LUIS ROCA

Lo cierto es que la empresa italiana ha tenido que jugar con unos márgenes de tiempo muy estrechos este año. La fase de repesca acabó el 1 de abril, y hubo que añadir a los seis últimos clasificados, y luego el álbum tuvo que tener el visto bueno de la FIFA. La mayoría de las páginas del álbum estaban preparadas. Como la de Italia, una de las favoritas, que finalmente se quedó sin Mundial. Esa doble página, entre otras, tuvo que ser sustituida (por la de Bosnia-Hercegovina, que la eliminó por penaltis). El 31 de marzo había ocho equipos europeos en liza, por ejemplo.

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Así, desde el 2 de abril, la fábrica de Panini en Módena (Italia) está trabajando en turnos de 24 horas los siete días de la semana para satisfacer la demanda, pero visto lo visto, no le alcanza, sobre todo en España, la filial más importante de Panini en Europa y uno de los países de mayor afición a los cromos y las cartas. En Módena se estampan los cromos de todo el mundo excepto América. En Brasil existe una planta productora para todo el continente. "Allí creo que hay más pasión incluso que aquí. Ya te digo que los turistas se llevan cajas enteras", apostilla Fernando, que afirma que clientes le han dicho que tampoco hay stock en la página web oficial de la marca.