El Gobierno destina más de 176 millones de euros para reforzar la competencia lectora y matemática en la escuela

El plan de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas anunciado en 2024 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los malos resultados de PISA empieza a tomar formar. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, la distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de FP para personas trabajadoras por un valor total de más de 1.170 millones de euros. El paquete de medidas incluye la propuesta de refuerzo de la competencia lectora y matemática, cuyo presupuesto asciende a más de 176,8 millones de euros. También los de educación inclusiva, cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), así como el plan de FP para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión “refleja en cifras el valor que este Gobierno le da a la educación y a la FP”.

Los programas de refuerzo de la competencia lectora, cuyo importe asciende a 56,2 millones de euros, y el de refuerzo de las matemáticas (120,6 millones de euros) se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias, y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje. Ambos programas tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación infantil (solo en el caso del de lectura), primaria, ESO y ciclos formativos de grado básico.

Alumnos vulnerables

Otro de los programas, el de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (bautizado como PROA+ y con un presupuesto de 105,9 millones de euros, cofinanciados por el ministerio y los fondos europeos), responde a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades las que seleccionen aquellos centros que por sus características y vulnerabilidad del alumnado deban formar parte de PROA+.

El objetivo de la iniciativa es impulsar una transformación progresiva de los centros basada en la generación de expectativas positivas para todo el alumnado y en la consolidación de un clima escolar inclusivo, para que todo el alumnado alcance el éxito educativo.

Por otra parte, el programa de educación inclusiva (cofinanciado también por los fondos europeos y dotado con 28,7 millones) tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos. De esta manera, persigue identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

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Formación Profesional

El Consejo de Ministros ha autorizado también la propuesta de distribución territorial de más de 867 millones de euros destinados a la FP para personas trabajadoras en el ejercicio 2026. La mayor parte de la financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados. Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de FP para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación. Estas actuaciones favorecerán la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.