Los 13 españoles en cuarentena podrán recibir visitas con epis y mascarillas a los siete días, si siguen con una PCR negativa

La Comisión de Salud Pública, conformada por el Gobierno y las comunidades, ha aprobado esta tarde una actualización del protocolo de manejo de personas expuestas al hantavirus en el brote surgido en el crucero 'Mv Hondius'. El acuerdo contiene una buena noticia para los 13 españoles confinados que no han dado positivo al patógeno: podrán recibir visitas externas utilizando equipos de protección individual y mascarillas si el día 7 una PCR ratifica que siguen sin estar contagiados. Además, podrán salir de sus habitaciones y realizar salidas "supervisadas" en las zonas comunes de la planta donde están alojados en el hospital Gómez Ulla.

El objetivo de esta medida es "favorecer el bienestar de las personas en cuarentena", según el protocolo, en el caso de que sigan siendo negativos. El documento fija, por otro lado, el 10 de mayo como "día cero" del inicio de la cuarentena, dado que tras bajarse del barco uno de los 14 españoles ha dado positivo en las pruebas diagnósticas, lo que ha obligado a retrasar desde el 6 al 10 el inicio del aislamiento, coincidiendo con el comienzo del encierro en habitaciones individuales de las personas evacuadas.

La previsión es que la cuarentena dure 42 días, el tiempo de incubación del virus, es decir, hasta el 21 de junio, pero el acuerdo indica que el protocolo será reevaluado, como tarde, a los 28 días, para "adaptar las medidas a la evolución epidemiológica".

Asimismo, el documento actualiza la definición de 'contacto' con el fin de "extremar la vigilancia". A partir de ahora, se considera 'contacto' cualquier persona que haya estado en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo, fecha en la que la mayoría de pasajeros fueron evacuados en Tenerife. Asimismo, otorga esta categoría a cualquier persona que haya tenido relación con un caso confirmado pero solo durante el periodo de transmisibilidad, el cual se considera que empieza dos días antes de la aparición de los primeros síntomas o de una PCR positiva en casos asintomáticos.

Gestión diferenciada

Bajo este criterio, el protocolo incluye a quienes hayan compartido habitación o baño, parejas sexuales, contactos físicos directos y pasajeros de avión situados en la misma fila o en las dos adyacentes en vuelos de larga duración de un caso confirmado por laboratorio. Pero el acuerdo introduce una gestión diferencia de contactos. Solo las personas evacuadas del crucero deberán realizar la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Si surgen otras personas consideradas 'contactos', las autoridades sanitarias "realizarán una valoración individualizada de la situación, permitiendo que la cuarentena se realice en otros espacios habilitados para el aislamiento y el seguimiento sanitario".

Todos los contactos identificados, con independencia del lugar en el que realicen la cuarentena, estarán sometidos a una vigilancia sanitaria reforzada durante los primeros 28 días, periodo considerado por las autoridades de mayor probabilidad para la aparición de síntomas. Durante este intervalo, se les realizará una prueba de PCR cada siete días, cuyos resultados solo se considerarán concluyentes tras la confirmación del Centro Nacional de Microbiología. Esta medida se complementará con vigilancia activa supervisada, incluyendo el control de temperatura corporal dos veces al día y el seguimiento de posibles síntomas como fiebre, disnea -dificultad para respirar- o mialgias -dolor muscular-.

Personas con síntomas

En caso de que alguna de las personas en seguimiento desarrolle síntomas compatibles con el contagio, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos o diarrea, será considerada caso probable y trasladada a una habitación de aislamiento con presión negativa para la realización de pruebas diagnósticas. Ante estos supuestos, se activará además el preaviso a la red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) para garantizar una respuesta inmediata en caso de confirmación diagnóstica.

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En cuanto al manejo de los casos confirmados tras una prueba de laboratorio positiva, el protocolo estipula su ingreso en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). El tiempo de permanencia en esta unidad especializada dependerá de la situación del paciente: aquellas personas que presenten síntomas permanecerán ingresadas hasta su total recuperación clínica, mientras que los casos asintomáticos deberán mantener el aislamiento hasta la obtención de una prueba negativa.