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El crucero MV Hondius atracará en el puerto de Granadilla (Tenerife) por el mal tiempo

Una imagen del crucero 'MV Hondius'.

Una imagen del crucero 'MV Hondius'. / EP

EFE

Madrid

El crucero MV Hondius tendrá que atracar en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona "el mínimo tiempo imprescindible" por razones meteorológicas, tal y como ha recomendado Capitanía Marítima, según fuentes del Gobierno.

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Las condiciones meteorológicas obligan a atracar el 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla

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El 'MV Hondius' atraca en el puerto de Granadilla

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